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YENİ Parti için bağış kampanyası: Vekillerden bir maaşlık destek

YENİ Partili milletvekilleri, bir maaşını parti için başlatılan kampanyaya bağışlama kararı aldı.

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YENİ Parti için bağış kampanyası: Vekillerden bir maaşlık destek
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Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti için başlatılan bağış kampanyasına 24 saat içerisinde on binlerce yurttaş tarafından 113 milyon 841 bin 910 TL'lik destekte bulunulmuştu.

Kampanyaya bir destek de YENİ Partili milletvekillerinden geldi. YENİ Partili 91 milletvekili bir aylık maaşlarını partiye bağışlama kararı aldı.

Destekte bulunan YENİ Partili vekiller, sosyal medya hesaplarından başlattıkları kampanyayı "Bir milletvekili maaşımı YENİ Parti'ye bağışlıyorum" diyerek duyurdu.

YENİ Parti için bağış kampanyası: Vekillerden bir maaşlık destek - Resim : 1

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VEKİLLERDEN YENİ PARTİ'YE BİR MAAŞLIK DESTEK KAMPANYASI

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir X (eski adıyla twitter) hesabından yaptığı açıklamada kampanya ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin YENİ bir siyasete ihtiyacı vardı! Kurucularından olmaktan gurur duyduğum YENİ Parti'ye ben de bir milletvekili maaşımı bağışlıyorum. Gelin, bu yolu omuz omuza yürüyelim."

YENİ Parti için bağış kampanyası: Vekillerden bir maaşlık destek - Resim : 3
YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'in X paylaşımı (30 Temmuz 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeni Parti Bağış Özgür Özel Murat Emir
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