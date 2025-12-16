MHP'nin süreç raporuna DEM Parti'den ilk yorum

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, süreç için kurulan komisyondaki raporların ardından ziyaret turuna başladı. Heyet, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Heyet, Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini erteledi.

İmralı Heyeti'nden Mithat Sancar ve Pervin Buldan bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından liderler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporu basınnda da yer aldı. Özellikle ana dil konusunda ve vatandaşlık tanımı ile ilgili çok keskin bir tutumu vardı. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporuna ilişkin değerlendirmenizi alabilirsem..." sorusuna Sancar şöyle yanıt verdi: