MHP'nin Grup Toplantısı'na Ülkücüler'den yoğun katılım! Gözler Feti Yıldız'ı aradı

İmralı Süreci'nde kurulan TBMM'deki komisyonda AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ı ziyaret etme kararı aldı. Karar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerekirse bizzat giderim çıkışının ardından geldi. İmralı Adası ziyareti dün (24 Kasım) gerçekleşti. İmralı'ya MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit gitti.

MHP'nin ısrarı ile komisyonun gündemine gelip ardından gerçekleşen İmralı Adası'na ziyaretin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Grup Toplantısı başladı.

A Haber'in Parlamento Muhabiri İlter Yeşiltaş, MHP Grup Toplantısı'nda Ülkü Ocakları üyelerinin yoğun katılımı olduğunu aktardı.

Yeşiltaş, "Komisyonun İmralı ziyaretinin ardından, MHP Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında görüşmeye ilişkin ilk değerlendirmesini yapacak. Ülkü Ocaklarından toplantıya yoğun katılım var. Partililer, saatler öncesinden salondaki yerlerini aldı" dedi.

FETİ YILDIZ'I GÖZLER ARADI

Halk TV'nin edindiği bilgilere göre de; dün İmralı Adası'na giden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugünkü Grup Toplantısı'na katılmadı.