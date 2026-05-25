MHP'li Feti Yıldız mutlak butlan paylaşımını sildi! "Hukuken mümkün değil" demişti!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun döndüğü iddiasına karşı hukuki görüş bildirse de paylaşımını sildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Feti Yıldız, bugün önemli bir sosyla medya paylaşımı yaptı.

Yıldız, seçim kanununa göre Asliye Hukuk mahkemelerinin yetkisinin sınırlı olduğunu, butlan kararı veremeyeceğini ancak mali raporların ibrası gibi işlemler için yetkili olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"2820 S.K. nun 21.madde, 11.fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin,mali raporların ibrası gibi)"

MHP'li Feti Yıldız, bu paylaşımını sildi.

Butlan kararı ile CHP Lideri Özgür Özel'in yönetimini yok sayıldığı iddia edildi. Özgür Özel kararı kabul etmedi. Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda da CHP Genel Merkezi'ne polis girdi.

YILDIZ'IN BAHSETTİĞİ 11. FIKRA NEYDİ?

Yıldız'ın sildiği paylaşımında atıf yaptığı Seçim Kanunun 21. maddesinin 11. fıkrası şöyleydi:

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

BUTLAN KARARININ DAYANAĞI, YILDIZ'IN SİLDİĞİ PAYLAŞIMIN ANLAMI

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin tartışmalı “mutlak butlan” kararı için Siyasi Partiler Kanunu’nun 121’inci maddesini dayanak gösterdiği belirtilmişti.

Söz konusu maddede, siyasi partiler hakkında Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve derneklerle ilgili diğer kanunların, Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanabileceği düzenleniyor.

Bu hüküm üzerinden CHP hakkında butlan değerlendirmesi yapılabileceği öne sürülürken, tartışmaya MHP’li Feti Yıldız da katılmıştı. Yıldız, son açıklamasında asliye hukuk mahkemelerinin yetki sınırına dikkat çekmişti. Bu mahkemelerin genel kurula kadar olan işlemlerle ilgili karar verebileceğini belirten Yıldız, CHP için en fazla iki ay içinde kurultay tarihine ilişkin karar verilmesi gerektiği görüşünü paylaşmıştı.

YSK KARARININ ANLAMI TARTIŞILIYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” ve ihtiyati tedbir kararına karşı yapılan itirazı gündemine aldı. Ancak Kurul, hukuk mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda yetkili olmadığı gerekçesiyle işlem yapmadı.

YSK Başkanı Serdar Mutta, kararın ardından şu açıklamayı yaptı:

“Hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası konusunda Kurulumuza, Anayasa ve yasalarla verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

HUKUKÇULARDAN ÖNEMLİ YORUM

Avukat Afşin Hatipoğlu, YSK’nın bu kararla hukuk mahkemelerinin muhatabı olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Hatipoğlu’na göre bu nedenle karar hukuken ortada kaldı.

Hatipoğlu, süreci şöyle değerlendirdi:

“Şu anda aslında hukuken bu karar askıdadır. Çünkü bu kararın uygulanacağı merci YSK. Ama YSK dedi ki 'Benim hukuk mahkemelerinin işleyişine karışma yetkim yok. Hukuk mahkemeleri benim konum dahilinde değil.'”

Hatipoğlu, YSK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni bir mazbata ya da resmî yetkilendirme vermediğini de belirtti. Mevcut durumda Kurul, mahkeme kararını uygulamaya dönük herhangi bir işlem tesis etmiş olmadı.

Hatipoğlu’na göre YSK, bu tutumuyla hem tartışmanın dışında kalmaya hem de ileride emsal oluşturabilecek bir karar vermekten kaçınmaya çalıştı.

Hatipoğlu, YSK’nın tavrını şu sözlerle anlattı:

“YSK topu çevirip, toptan kaçmak için 'bu benim konum değil' dedi. YSK'ya gidip 'CHP Genel Başkanı şu anda kimdir?' diye sorulması gerekir”

Hukukçulara göre asıl belirleyici aşama, Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla YSK’ya yapılacak olası başvurularda ortaya çıkacak. Hatipoğlu, YSK’nın böyle bir başvuruyu kabul etmesi hâlinde mahkeme kararını dolaylı olarak tanımış sayılacağını belirtti. Başvurunun reddedilmesi durumunda ise istinaf kararının fiilen uygulanmamış olacağı ifade edildi.

Avukat Hüseyin Ersöz de YSK’nın kararını, seçim mevzuatı kapsamında “hukuk mahkemelerinin aldığı kararların gereğini yerine getirmek” gibi bir görevinin bulunmadığı yönünde yorumladı.

Ersöz’e göre bu karar, mazbata verilen kişilerin hâlâ görevde olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı kabul edilemeyeceğini savunan Ersöz, parti adına temsil yetkisinin mazbata sahibi yönetimde olduğunu söyledi.

Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Kararını uygulamayarak, seçim mevzuatı kapsamında “hukuk mahkemelerinin aldığı kararların gereğini yerine getirmek” gibi bir görevim yok dedi. Başka bir yorumla “mazbata verdiğim kişiler hala görevlerinin başında” değerlendirmesini yaptı. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin genel başkanı olarak addedilemez. Vekili tarafından yapılan başvuru üzerine CHP Genel Merkezine gerçekleştirilen polis müdahalesi de hukuka uygun değildir. Seçim Mevzuatına göre “mazbata kimdeyse” genel başkan odur; CHP’yi temsil görevi de ondadır. Yaşatılan fiili durum baştan sona Anayasa ve Kanunlara aykırıdır."

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tartışmalı butlan kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu’na çağrı yapmıştı. Bahçeli, CHP’de yeni bir kriz yaşanmaması için Kılıçdaroğlu’nun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli, açıklamasında şunları söyledi: