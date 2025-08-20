MHP’li başkanın oğulları hakkında darp iddiası: Kamera kayıtları kayıp

MHP’li başkanın oğulları hakkında darp iddiası: Kamera kayıtları kayıp
Elazığ’da MHP'li Belediye Başkanı Yücel Doğan’ın oğulları ve korumalarının bir kişiyi darp ettiği iddia edildi. Darp edilen Enes Polat isimli yurttaşın avukatı suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Elazığ’ın Keban ilçesinde düzenlenen Su ve Balık Festivali’nin son günü gergin geçti. İddiaya göre, festival alanında bulunan Enes Polat isimli genç, MHP’li Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan’ın oğulları ve belediye korumaları tarafından darp edildi.

Polat’ın ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ VARDI"

Polat’ın avukatı Elazığ Haber Kent’e yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin hayati tehlikesi vardı. Olay yerinde güvenlik kameraları mevcut, tüm delillerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasını yaptı.

Ancak Günışığı Gazetesi, olayın yaşandığı alandaki kamera kayıtlarının “bulunamadığını” öne sürdü. Tüm bu iddialara rağmen, şu ana kadar olayla ilgili gözaltına alınan kimsenin olmadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

