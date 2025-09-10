MHP'den ve Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a destek

Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek. Kurulda mevcut başkan Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp başkan adayı.

Ali Koç'a sürpriz bir desek geldi. Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Koç Holding'in varislerinden Ali Koç'a MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız açık destekte bulundu. Yıldız, X hesabından Koç'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını paylaşıp şunları kaydeti:

"Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır."

"TAM VE KOŞULSUZ DESTEK"

MHP'nin gençlik teşkilatı olarak bilinen Ülkü Ocakları da Koç'a destek bulundu.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, X hesabından Koç'a "tam ve koşulsuz' destekte bulunduklarını ifade etti. Yıldız'ın mesajı da Şanlı'nın paylaşımından sonra geldi.

Şanlı, paylaşımında şunları ifade etti: