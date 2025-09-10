MHP'den ve Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a destek
Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek. Kurulda mevcut başkan Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp başkan adayı.
Ali Koç'a sürpriz bir desek geldi. Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Koç Holding'in varislerinden Ali Koç'a MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız açık destekte bulundu. Yıldız, X hesabından Koç'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını paylaşıp şunları kaydeti:
"Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır."
"TAM VE KOŞULSUZ DESTEK"
MHP'nin gençlik teşkilatı olarak bilinen Ülkü Ocakları da Koç'a destek bulundu.
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, X hesabından Koç'a "tam ve koşulsuz' destekte bulunduklarını ifade etti. Yıldız'ın mesajı da Şanlı'nın paylaşımından sonra geldi.
Şanlı, paylaşımında şunları ifade etti:
"Kamuoyuna Duyuru
Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.
Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.
Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.
Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için…
Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"