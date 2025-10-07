Mehmet Uçum'dan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.
Ziyaret ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Saray’dan İmralı dinlemesine yeşil ışık: Komisyondan 'İleri Demokrasi Raporu' geliyor
SARAY'DAN TUNÇ'A ZİYARET
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal meydah hesabından yaptığı paylaşımda Uçum'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."