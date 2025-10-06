Saray’dan İmralı dinlemesine yeşil ışık: Komisyondan 'İleri Demokrasi Raporu' geliyor

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, sürece dair yazılarının sonuncusunu bu sabah paylaştı. Uçum komisyonda dinleme faaliyetlerinin yakında biteceğinin anlaşıldığını ve bu zamana kadar yapılan dinleme faaliyetlerinin de son derece faydalı olduğunu ifade etti.

Çalışmaları süren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetinin yakın zamanda tamamlanacağı anlaşılıyor. Kesinlikle vurgulamak gerekir, Komisyonun şimdiye kadar ki dinleme faaliyeti son derece faydalı oldu ve demokratik pratik açısından çok ciddi katkı sağladı. Hiç kimse Komisyonun dinleme faaliyetini küçümsemesin, TBMM’nin toplam iradesinin neredeyse tamamını temsil eden bu heyetin dinleme faaliyetindeki kapsayıcı yaklaşımı ‘Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi’ açısından müthiş bir deneyim üretti.

ÖCALAN'IN DİNLENİLMESİ TARTIŞMALARI

Son dönemlerde DEM Parti'nin yaptığı çıkışlar ile komisyona ya Öcalan'ın gelip konuşması ya da üyelerden bir heyet ile İmralı'ya gidilmesi tartışılıyordu.

Uçum son yazısında bu öneriye yeşil ışık yaktı. Komisyonun sadece dinleme faaliyet yaptığını ifade eden Uçum, Öcalan'ın dinlenilmesi halinde bunun sadece dinleme olacağını, bir müzakere olmayacağını kaydetti.

Öte yandan İmralı'ya komisyondan heyet gönderilmesi fikrine getirilen, "TBMM’yi temsil eden bir heyet Öcalan’ın ayağına gidemez" argümanının yanlış olduğunu öne süren Uçum, Meclis temsilcilerinin ilgili komisyonlarının daha önce defalarca tutukluları, mahkumları ziyaret ettiğini söyledi.

Tabi bu dinleme faaliyetinde Öcalan’ın İmralı’da dinlenmesi hususu da tartışılıyor. İmralı dinlemesine karşı olarak özellikle iki argüman ileri sürülüyor: Birincisi TBMM’yi Komisyon üzerinden temsil eden heyetin TBMM adına Öcalan’la müzakere yapmasının kabul edilemez olduğu görüşüdür. Bu görüşü savunanlar temel bir olguyu gözardı ediyorlar. Komisyon dinleme faaliyetinde çağırdığı hiç kimseyle bir fikir alışverişi yapmadı. Sadece söz verdi ve dinledi. Yani gerçek anlamda bir dinleme faaliyeti yapılıyor. Dolayısıyla İmralı’da Öcalan’ın dinlenmesine karar verilirse bu da tam anlamıyla bir dinleme faaliyeti olacaktır, bir müzakerenin olmayacağı Komisyonun çalışma tarzından bellidir.

İkincisi “TBMM’yi temsil eden bir heyet Öcalan’ın ayağına gidemez” argümanıdır. Bu son derece hatalı bir yaklaşımdır. Öcalan Devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin Devlete ait ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez. TBMM’nin ilgili olağan Komisyonları defalarca ceza infaz kurumlarını ziyaret etmiştir. Kimse bunları mahkumların veya tutukluların ayağına gitmek olarak görmemiştir. Bu tip isabetsiz argümanların, faydalı olacağı öngörülen Komisyonun İmralı’da dinleme yapmasının önüne geçmemesi gerekir.

İLERİ DEMOKRASİ RAPORU

Uçum komisyonun sürece dair raporlamasını yaptıktan sonra komisyonun adında yer alan (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) demokrasiye istinaden ileri demokrasi paketi içeren siyasi ve hukuki bir rapor hazırlayarak görevini sonlandıracağını söyledi.

Nihayet Komisyonun yine bu yasama yılı içinde adındaki demokrasi kavramına uygun olarak ileri demokrasi perspektifi içeren siyasi ve hukuki bir raporu hazırlayarak görevini sonlandıracağı öngörülüyor. Demokrasiyi ilerletme raporunun TBMM’nin bu yasama yılı içinde temel bir referans metni ve yol haritası olacağı da rahatlıkla ifade edilebilir.

Uçum'un yazısının tamamı şu şekilde: