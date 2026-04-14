Meclis'te 'terbiyesiz' tartışması! AKP'lilere yine 'gürültü' tepkisi: Çen, çen, çen! Yeter ya!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

DEM Parti, enflasyonun asgari ücretliler üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla atılabilecek adımların araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Önergenin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu, Türkiye'de çalışan nüfusun yarısının asgari ücretle veya altında geçindiğini ifade ederek, "Aslında istisna olması gereken bir ücret bizim ülkemizde maalesef ortalama ücret durumuna geldi" dedi.

Çalışanların güvencesiz koşullarda ve uzun saatler çalışmak zorunda kaldığını belirten Konukcu, "On dört saate varan çalışma koşullarında, iş cinayetlerine maruz kalarak ve kadın emeğinin ucuzlatılması pahasına asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyorlar ağır koşullarda" diye konuştu.

AKP'LİLERE 'GÜRÜLTÜ' UYARISI

Konukcu, konuşması sırasında AKP sıralarından gelen konuşmalarla sözlerinin kesilmesi üzerine, AKP'li vekillere, "Ya, Allah aşkına dışarıda konuşun ya! Bir de en önde konuşuyorsunuz gelmiş, bu kadar da olmaz ki ama gerçekten arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.

Konukcu'nun uyarısı üzerine AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bu da huy oldu sizde. Her konuşmacı buraya çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüp had bildiriyor, asıl siz haddinizi bilin" dedi.

Konukcu ise, "Konuşamazsın burada ya böyle oturup. Çık arkada konuş" diyerek karşılık verdi. Çalkın ise "Genel Kurul'a seslenin, bir daha bize böyle hadsizlik yapmayın" diyerek laf dalaşını sürdürdü.

"TERBİYESİZ" TARTIŞMASI

Çalkın devamında ise Konukcu'ya, "Hadsizlik yapma, terbiyesiz" dedi.

Konukcu, ise, "Sensin terbiyesiz. Sen kimsin bana 'terbiyesiz' diyorsun. Ne bağırıyorsun oradan be! Bağıramazsın bir kadına bu şekilde sen. Bana 'terbiyesiz' hiç diyemezsin. Ben senin bildiğin kadınlara da benzemem" ifadeleriyle Çalkın'a tepki gösterdi.

Karşılıklı tartışma devam ederken Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da AKP'li Çalkın'a uyarıda bulundu.

Tartışma sırasında AKP sıralarındaki kadın milletvekillerine seslenen Konukcu, "Siz de bir şey söyleyin. Bir kadın olarak niye onurunuz zedelenmiyor sizin? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?" diye sordu.

"MİLLETİN DERDİNİ ÇÖZMEDİĞİNİZ GİBİ BURADAN ÇEN, ÇEN, ÇEN! YETER YA!"

AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise bu çağrıya "Neden herkese sataşıyorsunuz?" diyerek karşılık verdi.

Konukçu, bunun üzerine sözlerini, "Kürsünün dikkatini dağıtmak için mahsus yapıyorsunuz. Biz burada işçinin, emekçinin sorunundan bahsediyoruz, asgari ücretle ilgili önerge veriyoruz. Milletin derdini çözmediğiniz gibi buradan çen, çen, çen! Yeter ya!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.