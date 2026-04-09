AKP’li Şamil Tayyar CHP’li vekili eleştiren AKP'li vekili eleştirdi!

TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. İki kez yapılan yoklamada yeterli sayıda milletvekili bulunmaması üzerine oturum kapandı. Meclis 14 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanacak ve toplantının başlaması için 151 vekilin Genel Kurul'da bulunması gerekiyor.

AKP’Lİ USTA MUHALEFETİ “YOKLAMA” İSTEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRDİ!

Oturumun kapanması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yoklama isteyen muhalefeti suçladı ve CHP'li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ü eleştirdi.

ŞAMİL TAYYAR CHP’Yİ ELEŞTİREN AKP’Lİ VEKİLİ ELEŞTİRDİ!

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak "TBMM Genel Kurulu gündeminde doğum izniyle ilgili önemli bir yasa teklifi vardı. Çoğunluk olmadığı için genel kurul kapandı, son dönemde sıkça olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.

"Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta, yoklama isteyen ve oturuma katılmayan muhalefeti suçladı: 'Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi beklemeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler.” diyen AKP’li Tayyar, ”Bu kanun bu kadar hayati önemdeydi, AK Parti’nin 275, MHP’nin 46 milletvekili neredeydi?" sözlerini sarf etti.

“ÖNCE İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRACAĞIZ, SONRA MUHALEFETE”

Şamil Tayyar, sözlerinin devamında “AK Parti milletvekillerinin katılması halinde toplantı yeter sayısına ulaşılacağını belirten Tayyar, "İktidar mensupları oturuma katılsaydı, muhalefetin yoklama eylemi hükümsüz kalırdı. Meclisi çalıştırma görevi, birinci derecede iktidar mensuplarına aittir. İktidar milletvekilleri meclise gelmeyecek, yoklama istedi diye muhalefete kızacaksınız. Olmadı başkanım. Önce iğneyi kendimize batıracağız, sonra muhalefete. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bey’in emeklerine yazık" ifadelerini kullandı.