Meclis'te tansiyon yükseldi: DEM’li vekilin sözlerine Türkeş'ten sert yanıt

Yayınlanma:
Meclis'te tansiyon yükseldi. DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, komisyonda yaptığı konuşmada, bazı askeri personel ve korucuların kadınlara yönelik cinsel istismar vakalarına karıştığını öne sürdü.Boz’un sözlerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş tepki gösterdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündem, DEM Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyonu yükseltti.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, komisyonda yaptığı konuşmada, bazı askeri personel ve korucuların kadınlara yönelik cinsel istismar vakalarına karıştığını öne sürdü.

Boz’un sözleri üzerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş sert bir yanıt verdi. Türk ordusuna yönelik eleştirileri kabul etmediklerini vurgulayan Türkeş Taş, "Ayıp ya, ayıp! Türk ordusuna kimse bunu diyemez, kabul etmiyoruz. Kaç tane kadın öğretmen şehit edildi. Hamile kadına tecavüz edildi, şehit edildi. Yeter! Muhatabın benim, Türk ordusunun muhatabı benim, Türk devletinin muhatabı benim. Böyle bir şey olmaz" sözleriyle Boz'a tepki gösterdi.

KOMİSYONDA ARA VERİLDİ

Yoğun tartışmanın ardından komisyon çalışmalarına kısa süreli ara verildi. Söz konusu tartışma, milletvekilleri arasında sözlü gerilimin tırmandığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Gerginliğin ardından komisyondaki diğer üyeler, gündem maddelerinin görüşülmesine devam etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

