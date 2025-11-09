Alparslan Türkeş'in kızından MHP'lilere 'İmralı' tepkisi: Vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz?

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tokat'ta bulunan çok sayıda belediye başkanı ile beraber, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ettiğini gösteren bir paylaşımda yaptı.

Bulut, paylaşımına “Millet ve memleket davasına ömrünü adayan Başbuğumuzun aziz hatırası önünde saygıyla eğildik. İnsanı yaşatan; fikrinin, ahlakının ve namusunun tutarlılığıdır.” notunu düştü.

AYYÜCE TÜRKEŞ: VİCDANINIZI MI RAHATLATIYORSUNUZ?

Ancak bu paylaşımına Alparslan Türkeş’in kızı, İYİ Parti Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş’tan sert bir tepki geldi. Türkeş Baş, Bulut'un sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Bulut'a "İmralı’ya gitme gününüz yaklaştı herhalde, vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz ??!!!” şeklinde tepki gösterdi.

HEYETTEKİ İSİMLER

Ziyarette Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Niksar/Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, Reşadiye Belediye Başkanı Ergün Ünal, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılınç, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Altun, Bereketli Belediye Başkanı Necati Şahin, Karayaka Belediye Başkanı Sefa Başar, Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, Emirseyit Belediye Başkanı Hüseyin Sağdıç, Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür ve Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal yer aldı.

BAHÇELİ, "MHP İMRALI HEYETİNE KATILMAYA HAZIR" DEMİŞTİ

MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli,'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gitmesinde bir sakınca olmadığını belirterek, "“Bir kez daha vurguluyorum, Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk elden mesajları alması süreci güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye gerek yoktur" demişti.