Alparslan Türkeş'in kızından MHP'lilere 'İmralı' tepkisi: Vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz?

Alparslan Türkeş'in kızından MHP'lilere 'İmralı' tepkisi: Vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz?
Yayınlanma:
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, çok sayıda MHP'li isimle birlikte Alparslan Türkçeş'in kabrini ziyaret etti. Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise buna tepki göstererek, "İmralı’ya gitme gününüz yaklaştı herhalde, vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz ??!!!” dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tokat'ta bulunan çok sayıda belediye başkanı ile beraber, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ettiğini gösteren bir paylaşımda yaptı.

Bulut, paylaşımına “Millet ve memleket davasına ömrünü adayan Başbuğumuzun aziz hatırası önünde saygıyla eğildik. İnsanı yaşatan; fikrinin, ahlakının ve namusunun tutarlılığıdır.” notunu düştü.

Son Dakika | Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırdırSon Dakika | Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırdır

AYYÜCE TÜRKEŞ: VİCDANINIZI MI RAHATLATIYORSUNUZ?

Ancak bu paylaşımına Alparslan Türkeş’in kızı, İYİ Parti Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş’tan sert bir tepki geldi. Türkeş Baş, Bulut'un sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Bulut'a "İmralı’ya gitme gününüz yaklaştı herhalde, vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz ??!!!” şeklinde tepki gösterdi.

ekran-goruntusu-2025-11-09-024700.png

HEYETTEKİ İSİMLER

Ziyarette Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Niksar/Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, Reşadiye Belediye Başkanı Ergün Ünal, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılınç, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Altun, Bereketli Belediye Başkanı Necati Şahin, Karayaka Belediye Başkanı Sefa Başar, Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, Emirseyit Belediye Başkanı Hüseyin Sağdıç, Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür ve Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal yer aldı.

BAHÇELİ, "MHP İMRALI HEYETİNE KATILMAYA HAZIR" DEMİŞTİ

MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli,'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gitmesinde bir sakınca olmadığını belirterek, "“Bir kez daha vurguluyorum, Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk elden mesajları alması süreci güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye gerek yoktur" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Tartıştığı oğlunu öldürdü! Baba, gözaltına alındı
Tartıştığı oğlunu öldürdü! Baba, gözaltına alındı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu!
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu!