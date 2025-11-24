Türkeş'in kızı Bahçeli' ye 'APO'u kimin idamdan döndürdüğünü' hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Yozgat İl Kongresi'nde İmralı ile görüşme kararı alan süreç komisyonunun yürüttüğü süreci ve süreci başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi.

'Terörsüz Türkiye' diye tanımlanan sürecin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı 'Türkiye'de aktör haline getirme süreci' olduğunu ifade eden Ayyüce Türkeş, Öcalan'ın idam cezasının uygulanmamasında imzası olan Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi.

TÜRKEŞ'İN KIZI BAHÇELİ' YE 'APO'U KİMİN İDAMDAN DÖNDÜRDÜĞÜNÜ' HATIRLATTI

Ayyüce Türkeş şunları söyledi:

Her konunun bir profesörü, çok iyi uzmanı var. Biz de bu terör konusunda Türkiye'nin terörsüzleştirme, terörle mücadele konusunda gerçekten uzman insanlarız. Türk milleti de uzman, Türk ordusu da uzman, bizim geldiğimiz siyasi fikir de uzman. 'Terörsüz Türkiye' diye söylediğinde herkesin hoşuna giden bu cümle teröristi ve terörist başını Türkiye'de aktör haline getirme süreci aslında.

-'Ben bu 100 yılın hesabını soracağım. 100 yılın yaptığı bu zulmün hesabını soracağım' diyenlerle yola çıkmaya biz karşı çıkıyoruz. Bu adam 55 bin kişinin katili, 55 bin bebeğin, kadının, mühendisin, doktorun, askerin, güvenlik kuvvetlerinin katili. Bunu da biz söylemiyoruz. Bu tutanaklarda var, telsiz kayıtlarında var.

-Bu adam bundan yargılandı, Türk mahkemeleri idama mahkum etti, Türk halkı bu adamı idama mahkum etti ama yine bunu Meclis'e çağıran şahıs sayesinde bu adam idamdan, ipten döndü. Zaten veresiye nefes alan bir adama, zaten Türk milleti ona hayatını bahşetti. İmralı'da ömrünün sonuna kadar yaşayacak bir adama şimdi de diyoruz ki umut hakkı vereceğiz. Niye umut hakkı vereceğiz? Neden vazgeçti? Hiçbir şeyden vazgeçmedi.

1999 sonra verdiğimiz şehide ya da PKK'nın yaptığı operasyonlara baktığımızda 1999 öncesini aratmayacak boyutta. Niye 1999 sonrası diyorum? Çünkü bu adam 1999'da tutuklandı."

"SEVR PLANLARI DEVAM EDİYOR"

"Abdullah Öcalan gibi terör örgütü liderlerinin umut hakkı olmadığını" ifade eden Ayyüce Türkeş, bu hakkın muhataplarının iyileşme göstermesi, geri adım atması gerektiğini belirtti.

Türkeş şöyle devam etti:

-Bu zat-ı muhteremde onların hiçbiri de yok. Ama inatla ve ısrarla Meclis'i de bunun içine katarak nedense Abdullah Öcalan denen caniyi Türk devleti ile eş tutup, onu aklayıp onu bu toplumun içine bir şekilde karıştırma politikaları var. Çünkü 100 yıl önceden, belki 200 yıl önceden bu topraklar üzerinde emperyal güçlerin Sevr Barış Anlaşması'nda da gördüğümüz uygulamaya çalıştığı planlar hala devam etmekte.

-Onlar hala bu bölgede İsrail'in baş aktörü olduğu bir senaryoyu çiziyorlar. Gayet de muvaffak bir şekilde ilerliyor gözüküyorlar. O konuda Türkiye'nin de üzerine düşen görevi Abdullah Öcalan'a vermişlerdi. Zaten Irak'ın kuzeyinde bir terörist kamp kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde de kuruluyor gibi gözüküyor.

-Biz Suriye'nin üniter ve milli yapısını koruması gerektiğini savunuyoruz ama koruyamayacağı sinyalleri geliyor. YPG gayet vahşi bir şekilde hayatına devam ediyor. SMO ile birleşiyor. Suriye Milli Ordusu 20 bin kişilik ordu. YPG yaklaşık 100 bin, belki daha fazla kişilik bir ordu. Bu YPG'nin bununla birleşmesi demek zaten orada başka bir terörist kamp kurulması demek. Bu da ne demek? Türkiye'nin ciddi tehdit altında olması gerek. Burada da bu caniyi kurucu önder diye ilan edip burada baş aktör yapmaya çalışıyorlar. Biz İyi Parti olarak ilk günden beri bu sürecin böyle bir ihanet süreci olduğunu bildiğimiz için karşısındayız. Karşı durmaya da devam edeceğiz.

-Bir de diyorlar ki 'Şehit ailelerine soralım'. Ya şehit ailesine ne soracağız biz? 'Benim oğlum da şehadet makamına erdi, içim huzurlu' demesini sağlamak dışında bizim onlardan ne isteyebilecek bir şeyimiz var ne de soracak bir şeyimiz var. Onlar bu bayrak, bu vatan üzerinde dalgalansın, bu caniler de bu vatan üzerinde cirit atmasın diye can verdi. O yüzden bizim görevimiz onların ruhunu her daim şad etmek.”