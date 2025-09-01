Meclis'te AKP'liler çoğunluk sağlayamayınca çılgına döndü! İki kez oylandı

Yayınlanma:
İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AKP'liler verdikleri önerge azınlıkta olmaları nedeniyle reddedilince duruma isyan etti. İki oylamada da istenileni alamayan AKP'liler, "Oy çokluğu anlamında oylama kabul edilmedi derseniz, bakın bu önergeler başka mercilere gider" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nde eylül ayının ilk meclis toplantısı yapıldı. AKP'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tuncer, önerge vermek istedi. AKP'li Tuncer, önergesini Meclis kürsüsünde konuşarak sunmak istedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi, AKP'li üyeler de dahil olmak üzere tüm Meclis'in önergelerde ortak karar aldığını hatırlattı. Çebi, "Önergelerimizi yerimizden alalım. Gündem dışı perşembe günü arkadaşımız çıksın burada 5 saat konuşsun. Kimse bir şey demesin" dedi.

Meclis'te alınan ortak karara rağmen dakikalarca kürsüde kalan Tuncer için AKP Grup Başkanı Tahir Abuş da ısrarcı oldu.

Bu sırada AKP'li üyeler telefonla görüntü kaydı almak istedi. Çebi ise toplantının zaten canlı yayımlandığını hatırlattı.

Tuncer'in kürsüde kendisine sataşması üzerine Çebi, "Haddinizi aşmayın" dedi.

Çebi'nin mikrofonu açmaması üzerine Tuncer, önergesini yerinden okudu. Tuncer, yeri, parseli ve adresi belli olmayan bir restoranla ilgili konuştu. Önerge Meclis'te oy çokluğu ile reddedildi.

Önergenin kabul edilmesi için yeterli çoğunluğu bulunmayan AKP'liler bu duruma tepki gösterdi.

Çebi gelen itirazlara şu yanıtı verdi:

  • "Önergede adres yok, isim yok, parsel yok, ada yok. Yok, yok yani. Restorandan bahsediyor, 1.300 metrekare diyor, işletme adı yok. İşletme adı yok. Meclis böyle bir karar aldı. Oylara sunuldu."

AKP'nin ısrarı üzerine Çebi, önergeyi yeniden oylattı. İkinci oylamada da önerge reddedildi.

AKP'nin ısrarları üzerine Çebi, tekrara önergeyi oylattı. İkinci oylamada da önerge reddedildi.

AKP'li Abuş, azınlıkta olmalarına rağmen önergelerinin kabul edilmemesi durumunda 'başka mercilere' gideceğini söyledi:

  • "Şimdi arkadaşımızın önergesini nezaket kuralları gereği çoğunluğun oylamasıyla değil, başkanlık makamına havale ederek bunun bir değerlendirmesini ve grubumuza Sayın başkanım haber yani bilgi vermeniz gerekiyor. Bunlar başka mercilere ulaşır. Oy çokluğu anlamında oylama kabul edilmedi derseniz, bakın bu önergeler başka mercilere gider. Bunu ifade ediyorum. Bence tekrardan oylatıp başkanlık makamına havale etmeniz daha olur diye düşünüyorum"

Ardından AKP'nin diğer önergeleri görüşülmeye başlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

