Mecliste 42 kişilik selfie: AKP’li 230 vekile uyarı mı?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisinin başladığı ilk gün, AKP'li Osman Gökçek tarafından, 'ihbar' gibi selfie fotoğrafı çekildi.

Konser soruşturmasında itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Osman Gökçek bu davanın muhbiri

GÖZDAĞI MI?

Hatıra fotoğrafları, genellikle bütçe sonunda çektiriliyor. Bu fotoğraf, oturuma katılmayan 230 AKP'li vekile gözdağı şeklinde yorumlandı.

ERDOĞAN VEKİLLERİNE UYARI YAPMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama faaliyetlerine katılım isteyerek; “Bu asli görevimizi en güzel şekilde yerine getirmekle mükellefiz. Aksama, tavsama veya özensizlik olursa bunun vebalini hiçbirimiz kaldıramayız” demişti.

272 AKP’Lİ VEKİLDEN 42’Sİ KATILDI

Osman Gökçek’in selfie'sinde 42 milletvekili yer aldı. Ancak AKP’nin 272 milletvekili var. Gökçek'in bu selfie'si, 'oturuma katılmayan vekilleri ihbar' olarak yorumlandı.

İKİNCİ GÜNDE DE YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANMADI

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde ikinci gün çalışmalara başlanırken söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul salonunun boş olduğu belirterek, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e itirazlarını dile getirdi. Bingöl, toplantı yeter sayısının olmadığını söyleyerek elektronik oylama yaptı. AKP'li milletvekillerinin itirazlarına rağmen yapılan oylamada toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.