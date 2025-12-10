Mecliste 42 kişilik selfie: AKP’li 230 vekile uyarı mı?

Mecliste 42 kişilik selfie: AKP’li 230 vekile uyarı mı?
Yayınlanma:
AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM’de bütçenin ilk gün çalışması bittikten sonra hatıra fotoğrafı çekilirken 'selfie' yaptı. Söz konusu fotoğraf toplantıya katılmayan AKP'li 230 vekile gözdağı olarak yorumlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisinin başladığı ilk gün, AKP'li Osman Gökçek tarafından, 'ihbar' gibi selfie fotoğrafı çekildi.

Konser soruşturmasında itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Osman Gökçek bu davanın muhbiriKonser soruşturmasında itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Osman Gökçek bu davanın muhbiri

GÖZDAĞI MI?

Hatıra fotoğrafları, genellikle bütçe sonunda çektiriliyor. Bu fotoğraf, oturuma katılmayan 230 AKP'li vekile gözdağı şeklinde yorumlandı.

ERDOĞAN VEKİLLERİNE UYARI YAPMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama faaliyetlerine katılım isteyerek; “Bu asli görevimizi en güzel şekilde yerine getirmekle mükellefiz. Aksama, tavsama veya özensizlik olursa bunun vebalini hiçbirimiz kaldıramayız” demişti.

272 AKP’Lİ VEKİLDEN 42’Sİ KATILDI

Osman Gökçek’in selfie'sinde 42 milletvekili yer aldı. Ancak AKP’nin 272 milletvekili var. Gökçek'in bu selfie'si, 'oturuma katılmayan vekilleri ihbar' olarak yorumlandı.

İKİNCİ GÜNDE DE YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANMADI

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde ikinci gün çalışmalara başlanırken söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul salonunun boş olduğu belirterek, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e itirazlarını dile getirdi. Bingöl, toplantı yeter sayısının olmadığını söyleyerek elektronik oylama yaptı. AKP'li milletvekillerinin itirazlarına rağmen yapılan oylamada toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Siyaset
CHP'nin 75'inci miting adresi belli oldu!
CHP'nin 75'inci miting adresi belli oldu!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı