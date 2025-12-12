Mansur Yavaş'tan Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi sürdürülen ve dün entübe edilen Şehzadeler Başkanı Gülşah Durbay'ı hastanede ziyaret eti. Yavaş, ziyaret sonrası Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği, 2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildiŞehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

Şehzadeler Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle dahiliye servisine yatırıldı. 2 Aralık’ta ise böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma üzerine tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdürülmesine karar verildi.

Kolon kanseri tedavisine Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı bildirilmişti.

BAŞHEKİMLİK AÇIKLAMIŞTI

Hastaneden Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama daha yapıldı. Hastane Başhekimi Doktor Serkan Saka imzasıyla yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, solunum cihazına bağlı olarak destek tedavileriyle yoğun bakımda devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da açıklama geldi.

Yavaş "Gülşah Başkanımızın durumu ağır. Maalesef entübe edilmiş. Dua edeceğiz. Cenabı Allah can verdi, canı alan da o. Hikmetinden sual olmaz. Umarım bir mucize gerçekleşir ve iyileşir diye dua ediyoruz" dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

