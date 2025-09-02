Mansur Yavaş'ın adaylıkta masaya koyduğu iki şart! Yakınları açıkladı

Mansur Yavaş'ın adaylıkta masaya koyduğu iki şart! Yakınları açıkladı
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın adaylık için iki şartının olduğunu yakın çevresi aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden gündeme gelirken, Yavaş sessizliğini koruyor. Ancak yakın çevresi, sürece dair net bir duruşu olduğunu belirtiyor.

Nefes'ten Aytunç Erkin, Yavaş’ın yakın çevresinden edindiği bilgileri aktardı. Yavaş'ın "Bu tartışmayı erken buluyor" ve "Adının bu kadar konuşulmasını uygun görmüyor". dediği ifade edildi.

İKİ ŞARTI ORTAYA ÇIKTI

Yavaş’ın adaylık konusunda oldukça net çizgileri olduğu aktarıldı. Yakın çevresi, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Seçim sandığı konuldu, muhalefet de bir araya geldi. Ancak Yavaş’ın kazanma ihtimali yoksa aday olmaz. Yine CHP’de de bazı çekinceler varsa kendisiyle ilgili yine adaylığı düşünmez.”

Yavaş’ın çevresine göre bugünden adaylık senaryoları yazmak için erken. 2027'ye kadar siyasette birçok değişiklik yaşanabileceğine dikkat çekiliyor:

“Bize göre o gün geldiğinde odaklanılması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durumu. İki yıl sonra ne olacağı belli değil. O gün geldiğinde toplum ne talep edecek bunları göreceğiz! 2027’nin Kasım ayında toplum kimi isteyecek? CHP ne olacak? Çok soru var ve Mansur Başkan bu tartışmalara girmeyi uygun bulmuyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

