Mansur Yavaş ana dilde eğitim tartışmasına böyle girdi

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde TBMM komisyonu çalışmalarına devam ederken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ı ziyaret etti. Kurtulmuş'a komisyondan bazı üyeler de eşlik etti. Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'ndeki konuşmasını Kürtçe şiir dizeleri ile bitirdi. Kurtulmuş'un Kürtçe konuştuğu bu anlar da TBMM'nin resmi sitesinde yer aldı.

Kurtulmuş ve TBMM'nin resmi hesabının bu hamlesi tartışma konusu oldu. TBMM'de Türkçe dışında herhangi bir dil konuşulduğu resmi tutanaklarda 'Bilinmeyen bir dil olarak' kayda geçiyor. Özellikle İYİ Parti, TBMM'nin sosyal medya hesaplarındaki bu hareketine ve Kurtulmuş'un tavrına tepki gösterdi. Birçok siyasi figür de Kurtulmuş'a destek verdi.

İmralı Süreci'nin en önemli aktörlerinden DEM Parti de geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'maksimalist talepler istenilmesin' minvalinde açıklamasına karşı taleplerini sıralamış, "Hangisi bunların maksimalist?" demişti. DEM Parti, ana dilde eğitim istediğini ifade etmişti.

Kürtçe artık 'bilinmeyen bir dil' değil: Numan Kurtulmuş konuştu TBMM paylaştı

Kamuoyunda dönem dönem tartışma konusu olan bu konu; "ana dil eğitimi" ve "ana dilde eğitimin" arasında fark olduğunu belirtilerek de tartışılması isteniyor.

MANSUR YAVAŞ TARTIŞMAYA BÖYLE GİRİŞ YAPTI

Süreç boyunca tartışma konusu olacağı düşünülen ana dil konusuna da Mansur Yavaş da giriş yaptı.

Kamuoyunda politik konularak girmemesi ile tanına Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından, "Sayın Gazeteci Gürbüz Evren Anadil ve Resmi Dil ayrımı hakkında dünya örneklerini yazmış. Okumanızı tavsiye ederim." notuyla Gazeteci Gürbüz Evren'in Independent Türkçe'deki haberini paylaştı.

Evren'in haberi de şöyle: