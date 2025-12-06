Manavgat soruşturmasında 3 tahliye

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklu olduğu soruşturmanın davasında üç kişi tahliye edildi.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ve eski Başkan Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 kişi hakim karşısına çıktı. Müşteki turizmci Zafer Süral, otel inşaatı için yaptığı başvurunun ardından kendisinden televizyon kanalına ödeme yapmasının istendiğini, bu kapsamda 6 milyon 600 bin TL ödediğini iddia etti. Süral, 200 bin euro talep edildiğini, bu parayı verdiğini ve ses kaydı aldığını söyledi.

Süral, belediye yetkilileriyle çeşitli para alışverişleri yaşadığını, kendisine bar işletmesiyle ilgili ceza kesildiğini, cezanın düşürülmesi için teklif yapıldığını iddia etti.

ÜÇ TAHLİYE

Bir diğer müşteki İbrahim Mutlu, encümendeki bir dosya için 1 milyon 250 bin TL ödediğini iddia etti. Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Mehmet Engin Tüter üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Mahkeme, bazı sanıkların adli kontrolle tahliyesine, diğerlerinin tutukluluğuna devam edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Keçer, Osman Zafer Keçer ve Bulem Şahbaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

