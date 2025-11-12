Mahmut Arıkan'dan Papa'nın İznik ziyaretine tepki: ‘Yeni Vatikan’ mı kuruluyor?

Papa 14. Leo 27 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Kocaeli'deki İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla İznik'e ziyaret gerçekleştirecek. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın da katılacağı öne sürülen ziyarete Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tepki gösterdi.

Ziyarete şüpheyle yaklaştıklarını belirten Arıkan, "İznik’te ‘Yeni Vatikan’ mı kuruluyor?" sorusunu yöneltti.

ARIKAN'DAN PAPA'NIN İZNİK ZİYARETİNE TEPKİ

Yeni Yol Grup toplantısındaki konuşmasında Papa'nın İznik ziyaretine değinen Arıkan, "İznik’te büyük bir hac organizasyonuna imkân verecek bir dini turizm yatırımı teklifinin gündeme gelmesi, ülkemizin tarihî ve kültürel mirası üzerinde kimin söz sahibi olacağı meselesini yeniden tartışmaya açmaktadır" dedi.

Türkiye'nin inanç ve medeniyetlerin kesişim yeri olduğunu ifade eden Arıkan, "Ancak hiçbir dış aktörün, özellikle de devlet-dini otorite karışımının güçlü olduğu bir yapının, bizim egemenlik alanımız içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine kayıtsız kalamayız. Bu mesele, sadece ekonomik getiri veya turizm potansiyeli üzerinden tartışılamaz" diyerek tepkisi şöyle dile getirdi:

"Bu ziyaretin kapsamı ve tesisin ölçeği, yalnızca turistik bir yatırımın ötesinde bir 'özel statü alanı' oluşturma ihtimalini gündeme getirmektedir. Eğer planlanan bölge, uluslararası dini otoritenin özel hukuki statüye sahip bir alanı gibi düşünülüyorsa, bu Türkiye’nin egemenlik alanına doğrudan temas eden kritik bir konudur. Bu nedenle konu açık, şeffaf ve kamuoyuna hesap verebilir biçimde tartışılmalıdır."

"VATİKAN’IN COĞRAFYAMIZI KUŞATMA HEDEFLERİNE KARŞI UYANIK OLUN"

ABD Başkan Yardımcısı'nın katılımının ziyaretin boyutunu başka noktalara çektiğinden bahseden Arıkan, "Bu ziyaretin sözde 'dinler arası diyalog' gibi Siyonist bir projenin aşaması olarak takdim edildiğini görüyoruz. Burada mesele turizm değil, yumuşak güç alanlarının yeniden dizaynıdır" dedi ve AKP iktidarına şöyle seslendi: