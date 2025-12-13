Mahkemenin 12,5 yıllık hedef süresine karşılık Şamil Tayyar'ın 'hedef süresi': 7-8 ay içinde karar çıkacakmış

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen İBB iddianamesi, mahkemenin yargılama için öngördüğü "hedef süre" belgelere yansıdı.

İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!

Mahkeme kalemince düzenlenen "Yargılama Hedef Süre Formu"na göre, davanın tamamlanması için 4600 gün, yani yaklaşık 12,5 yıl öngörülüyor.

MAHKEMENİN "HEDEF SÜRESİ"NE KARŞILIK TAYYAR'IN "HEDEF SÜRESİ"

Buna karşılık AKP'li Şamil Tayyar, bu sürenin UYAP sistemi tarafından, dosyadaki kişi sayısına göre otomatik olarak belirlendiğini söyleyerek, kendi "hedef süresi"ni paylaştı. Tayyar, mahkemenin belirlediği hedef süresine karşılık yargılamanın 7-8 ay süreceğini ve kararın 2026 yılı içerisinde çıkacağını ön gördüğünü belirtti.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"İBB yolsuzluk davası 9 Mart’ta başlıyor.

12.5 yıllık hedef süre, UYAP’ın şüpheli sayısı ve dosya hacmine göre verdiği puan ve süreymiş.

Haftanın 4 günü duruşma olacak.

Mahkeme heyeti sadece bu dosyaya bakacak.

Bu yoğun tempo sonucu mahkemenin dosyayı 7/8 ayda karara bağlayacağı ifade ediliyor.

Yani.

2026 yılı sonunda İBB davasına ilişkin kararın çıkması yüksek ihtimal olarak gözüküyor."