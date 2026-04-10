Mafya liderinin savcıya verdiği iddia edilen rüşvetin belgesi çıktı! Yüksel Kocaman 3 gündür sessiz

Ayhan Bora Kaplan dosyasına giren MASAK kayıtları ve araç ödemesi iddiası sonrası gözler Yargıtay savcısı Yüksel Kocaman’a çevrildi. İsmail Saymaz, günlerdir süren sessizliğe tepki gösterdi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin tartışmayı bu kez Yargıtay savcısı Yüksel Kocaman hakkında gündeme gelen iddialar üzerinden sürdürdü.

Saymaz, T24 yazarı Asuman Aranca’nın yayımladığı habere işaret ederek, iki gündür hiçbir açıklama yapılmamasını eleştirdi. “Bu iddiaya derhal cevap verilmesi gerekir. İki gündür herkes susuyor, susulacak iş değil bu” diyen Saymaz, sessizliğin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ayhan Bora Kaplan dosyasında birden fazla yargılama bulunduğunu hatırlatan Saymaz, çete davası, kara para davası ve gizli tanık olan Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik’e ait olduğu öne sürülen cep telefonundan çıkan yazışmalar nedeniyle açılan davaların Ankara’da ciddi gerilim içinde sürdüğünü anlattı.

Saymaz, söz konusu yazışmaların duruşmada “kurmaca” diye nitelendirildiğini, ancak bilirkişi raporunun başka verilerle karşılaştırma yaparak bu yazışmaların gerçek olduğu sonucuna vardığını aktardı.

KOCAMAN'IN ARACININ PARASINI KOCAMAN'IN ASİSTANI GÖNDERMİŞ

T24’ten Asuman Aranca’nın haberinde yer alan evrak oldu gündeme bomba gibi oturdu. Buna göre Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı kara para davası dosyasına giren belgede, Yüksel Kocaman’ın üzerine aldığı Mercedes’in ödemesinin, Kaplan’a ait MRL Restoran isimli şirkette asistan olarak çalışan Sevda S. tarafından yapıldığı öne sürüldü. Bu kaydın MASAK raporuna dayandığını belirtildi

Kaplan’ın asistanı Sevda S., 2 Ekim 2019’da Borusan Oto Servis hesabına “Yüksel Kocaman araç bedeli” açıklamasıyla 338 bin 650 lira gönderdi.

İddialara göre Aykut Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Kaplan hakkındaki 8 soruşturma dosyasından 7’sinin kapatılmasında rol oynadı. Bu süreçte Kaplan tarafından Kocaman’a lüks bir BMW verildiği, ayrıca Gölbaşı’ndaki villasının mobilyalarının yaptırıldığı öne sürüldü.



Kaplan hakkında kara para aklama iddiasıyla açılan dava dosyasına yeni bir belge eklendi. Savcılığın talimatıyla, MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinin incelenmesi ve tutanağa bağlanması istendi.

Bunun üzerine emniyet birimleri, Kaplan’a ait şirketlerle bağlantılı bazı isimleri incelemeye aldı. İnceleme kapsamında elde edilen veriler dava dosyasına girdi.

Aynı gün “Yüksel Kocaman araç kaporası” açıklamasıyla 5 bin lira daha yatırıldı. İddiaya göre araç bir gün sonra, 3 Ekim 2019’da Yüksel Kocaman adına tescil edildi. Daha sonra aracın 10 Mart 2020’de başka bir firmaya devredildiği de öne sürüldü.

Firma sahibinin, Yüksel Kocaman’ın korumalarıyla birlikte pazarlığa geldiğini ve mevcut aracına 150 bin lira fark vererek aynı otomobilin bir üst modelini aldığını anlattığını söyledi.

SAYMAZ: ÇOK AÇIK BİR RÜŞVET İDDİASI

Saymaz, Yüksel Kocaman’ın bugün hâlâ görevde olduğunu ve Yargıtay üyesi olarak bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle iddiaların daha da ağırlaştığını belirten Saymaz, “Bu iddia çok ürpertici bir iddia. Eğer doğruysa, Ankara’da hiçbir taşın yerinde durmaması gerekir” dedi. Ardından da, “Şimdi çok açık bir rüşvet iddiası söz konusu” sözleriyle tartışmanın ağırlığına dikkat çekti.

"AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDASINIZ"

Saymaz, iddianın özünü sorularla özzetleyip çağrı yaptı:

"Ayhan Bora Kaplan hakkında açılmış sekiz soruşturmanın yedisinin kapatıldığı, bunun karşılığında da dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na lüks araç alındığı ve evinin mobilyalarının yenilendiği iddiası doğru mu? Saymaz, bu sorunun cevapsız bırakılamayacağını söyledi. “Sayın Yüksel Kocaman, bu iddia karşısında sessiz kalamazsınız. Susamazsınız. Açıklama yapmak zorundasınız”

SAYMAZ'DAN YARGITAY'A VE ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Saymaz, “Eğer bu böyleyse, Yüksel Kocaman döneminde alınan bütün tasarrufların hepsi tartışmaya açılır. Hepsi şaibelidir demektir” ifadelerini kullandı.

Saymaz, Bu nedenle hem Yargıtay Başkanlığı’nın hem de Adalet Bakanlığı’nın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Saymaz, daha önce Ayhan Bora Kaplan’la bağlantı iddiasıyla görevden el çektirilen bazı emniyet müdürleriyle yaptığı görüşmeleri de hatırlattı.

Saymaz, buisimlerin kendisine, Kaplan hakkında 2019’dan önce hazırlanan bazı soruşturma dosyalarının savcılıktan geri döndüğünü ve işleme konulmadığını söylediğini aktardı.

Saymaz, bu anlatımların da yeni iddialarla birlikte yeniden önem kazandığını belirtti.