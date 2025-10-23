Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptalini istemişti.

CHP'den ihraç edilen Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Tehdit", "Hakaret", "Yargı görevini etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HEDEF ALINDIĞINI İDDİA ETTİ

Savaş, suç duyurusunda CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin Özgür Özel’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların "Hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargı sürecine etki etmeye yönelik" olduğu iddiasıyla yapıldı.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın taraflarından biri olan Lütfü Savaş'ın avukatı tarafından 22 Ekim'de sunulan dilekçede, Özel'in Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda müvekkilini hedef aldığı belirtildi.