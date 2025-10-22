Son dakika| Lütfü Savaş CHP İl Kongrelerinin iptalini istedi

Son dakika| Lütfü Savaş CHP İl Kongrelerinin iptalini istedi
Son dakika haberi... Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi

CHP eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.

LÜTFÜ SAVAŞ VAZGEÇMİYOR: KURULTAY İÇİN YENİ HAMLE

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı’na giden süreçte yeniden harekete geçti. Savaş’ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, parti içinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali talebiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Delegeler adına avukat Onur Yusuf Üregen tarafından sunulan dilekçede, CHP Genel Merkezi’nin 38. Olağan Kurultay sürecinde “kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı” iddia edildi. Dilekçede bu durumun hem hukuka hem de kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.

SEÇME VE SEÇİLME HAKLARI ENGELLENMİŞ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayında parti genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminden hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği ifade edilen söz konusu dilekçede, mevcut parti yönetiminin adaylık dahil seçme ve seçilme haklarının engellediği öne sürüldü.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYLARIN 'HUKUKA KARŞI HİLE' OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

Savaş ve Üregen tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede Özel ve yönetiminin 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025 tarihlerinde yaptığı Olağanüstü Kurultayların, açılan Kurultay davasını konusuz bırakmak için yapıldığı, bundan dolayı bu kurultayların da yok hükmünde olması gerektiği ifade edildi.

ÖZEL 2 YILDA 3 DEFA GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığı genel başkanlık seçimlerinin ardından partisine açılan davalara karşı hamle olarak partisini 2 defa olağanüstü seçime götürdü. Bu süreçte parti içerisindeki muhalif gruba 'aday çıkar' mesajı yanıt bulmadı. Özel, karşısına rakip çıkartılamayan 2 olağanüstü kurultayda güven tazelemiş ve 2 senede 3 defa genel başkan seçilmişti.

