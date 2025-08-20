Kurtulmuş'tan İYİ Partili Arslan'a sert tepki: Açık provokatörlük

Yayınlanma:
Meclis Başkanı Kurtulmuş, İYİ Partili Yüksel Arslan’ın “DEM Parti özerklik talep etti” iddiasını provokasyon olarak niteleyerek, komisyonda böyle bir gündem olmadığını belirtti.

İYİ Partili Yüksel Arslan, İmralı Süreci'ndeki komisyonda DEM Parti'nin başta Kürtlere Özerlik talebi olmak üzere birçok talebi olduğunu öne sürdü. Meclis Komisyonunun 5. toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yüksel'in bu iddialarına cevap verdi.

İsim vermeden Aslan'ın söz açıklamalarını eleştiren Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sürecin bir an evvel bütün 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde bitirilmesini isteyen, samimiyetle, iyi niyetle bir araya gelen, çözüm üretmek için gayret sarf edenler olduğu gibi sayıca çok az olsalar da bu süreci zehirlemek isteyen bazı grupların da varlığını biliyoruz. Bunu dün bir uyarı olarak ortaya koymuştuk. Ne yazık ki dünkü bir iki gelişme bu uyarımızda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılamamış bazı konuları hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür" dedi.

"BARIŞA HİZMET EDİYORUZ"

51 komisyon üyesinin bu konuda ortak paydada buluştuğunu belirten Kurtulmuş, "Müsaadenizle bu kararlılığımızı sizlerin adına buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Mesele gerçekten bu milleti bir daha yaşadığı bu acıları yaşamayacak bir şekilde barış içerisinde, huzur içerisinde gerçekten yüksek demokrasi standartları içerisinde adaletle yarınlara taşımaktır. Bunun için de bu komisyon üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmektedir. Ben bir kere daha teşekkürlerimi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum.

Türkiye'de 11 siyasi partiyi temsil eden 51 kişiden oluşan bu komisyon şimdiye kadarki süreçte büyük bir olgunluk içerisinde. Herkes farklı fikirlerini çok net bir şekilde söyleyerek ama sonuçta hepimiz ortak hedefe hizmet ederek yani barışa, esenliğe, huzura hizmet ederek komisyon çalışmalarını bugüne kadar getirdik. En kısa zamanda tamamlayarak da millete karşı olan ödevimizi başarıyla yerine getirmeyi ümit ve temenni ediyorum" diye konuştu. Bugünkü toplantıda Cumartesi Annelerinin bir konuşma yapacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

