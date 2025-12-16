Kulisler haftalardır bunu konuşuyormuş! "Özel'in elindeki noter onaylı resmi belge"

Son dönemde paylaştığı dosyalarla büyük yankı uyandıran CHP Lideri Özgür Özel'in elinde 'noter onaylı' bir resmi belge olduğu ifade edildi. İki haftadır siyasi kulisler bu dosyayı konuşuyormuş.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Özel'in bütçe konuşmasında da, "Bu bilgileri bana yollayıp benim söylememi söylüyorsunuz da" demiş ve bu da 'iktidar içerisindeki kavga' olarak yorumlamıştı.

T24'ten Tolga Şardan da CHP Lideri Özel'in elindeki büyük yankı uyandıracak bir dosya olduğunu yazdı.

Şardan, CHP'lilerin belgeye 'devlet sırrı' muamelesi yaptığını ifade etti. Dosyanın da 'noter onaylı resmi belge' olduğunu belirten Şardan,"Üstelik bu belgenin iki haftaya yakın süredir Özel’in elinde olduğu belirtiliyor" dedi.

Şardan, yazısında şunları kaydetti:

"CHP liderindeki özel dosya

CHP liderinin elinde yine üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili farklı amaçla hazırlanmış noter onaylı resmi belge mevcut.

Belgenin kime ait olduğu CHP cenahında adeta “devlet sırrı” muamelesi görüyor. Üstelik bu belgenin iki haftaya yakın süredir Özel’in elinde olduğu belirtiliyor.

Bakalım, CHP lideri bu belgeyi ne zaman, hangi şartlarda açıklayacak…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

