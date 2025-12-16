Kulisler haftalardır bunu konuşuyormuş! "Özel'in elindeki noter onaylı resmi belge"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Özel'in bütçe konuşmasında da, "Bu bilgileri bana yollayıp benim söylememi söylüyorsunuz da" demiş ve bu da 'iktidar içerisindeki kavga' olarak yorumlamıştı.

T24'ten Tolga Şardan da CHP Lideri Özel'in elindeki büyük yankı uyandıracak bir dosya olduğunu yazdı.

Özgür Özel: İmamoğlu'nun 4'üncü kez kazandığını görünce demokrasi treninden indiler

Şardan, CHP'lilerin belgeye 'devlet sırrı' muamelesi yaptığını ifade etti. Dosyanın da 'noter onaylı resmi belge' olduğunu belirten Şardan,"Üstelik bu belgenin iki haftaya yakın süredir Özel’in elinde olduğu belirtiliyor" dedi.

Şardan, yazısında şunları kaydetti: