Özgür Özel: İmamoğlu'nun 4'üncü kez kazandığını görünce demokrasi treninden indiler

Sosyal Demorkasi Derneği’nin (SDD) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla her yıl verdiği ödülün bu yılki sahibi, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ödülü İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ödül töreninde konuşmaya başladı. Özel, bu ödülün İmamoğlu'na verildiğini öğrendiğinde hem çok mutlu olduğunu hem de içinin burulduğunu ifade etti. "21'inci yüzyılın ilk çeyreği biterken Beylikdüzü'nde hizmet etmiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış, yürüyen merdivene taş sıkıştırmadan film için istenen otobüsün yakılmasına kadar tenezzül edilmiş ama yaptıkları kararlı hizmetlerle yeniden kazanmış ve en sonunda yüzde 60'ları geçen beğeni almışlar. 23 yıl önce sandıkla göreve gelenler o sandığın kendisini götüreceklerini anlayınca demokrasi treninden indiler." ifadelerini kullandı.

Özel, "Bir bakan yardımcısının İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığında bir şeyler olacağını anlamıştık. 20 yıl öncesinde işe, özel hayata kadar başlayan saldırılar haysiyet cellatlığının işaretlerini gösteriyordu." ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz Şubat ayında bugünün iktidarının yarının iktidarına darbe girişiminde olduğunu, Türkiye bundan çok şey kaybeder" ifadelerini kullandığını hatırlatan Özel, "Rejim neyi hedeflediğini biliyor; 'Biz onu Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız, elimizden geleni de yapacağız' diyorlar. Akademik bir yetkisi olmayan kurulu toplayıp diplomasını iptal ettiler. 4 gün sonrada bizim ön seçimimiz var. Biz geri adım atsak ön seçimi iptal etsek belki tutuklanmayacak. Ne Ekrem Başkan bir kere aklından geçirdi ne de biz. Madem ki rejim gözünü bu kadar karartmıştır, bir santim eğilenin millete diz çöktüreceğinden emindik. Bütün darbelerin hedefleri vardır. Bir siyasi hedefi Ekrem İmamoğlu'nu aday yaptırmamak. Fiziki hedefinin de Saraçhane olacağını öngördük. Bütün Türkiye kayyum gelecek mi, derken biz o binayı savunmanın darbeye direnmek olduğunu biliyorduk. Yasakladılar, çağrıyı yeniledik. Ne olursa olacak, dedik. Köprüleri kaldırdılar, yolları kapattılar. Ama oranın 110 bin kişi olmasına engel olamadılar. 110 bin tane herkese madalya takacağım. O 110 bin kişiye çok şey borçluyuz." dedi.

Özgür Özel, seçilmişlerinin esir alındığını ve haysiyet mücadelesi verdiklerini söyledi. Geçmiş dönemlerde HDP'ye yapılan operasyonları da hatırlatan Özel, bugünkü siyasi tutuklular hakkındaki iddiaların çoğunun da iddianameye konulamadığını belirtti. Özel, "İddianamede hiçbir somut delil değil. Biz bu iddianameyle yargılanmayız diyorduk, 'İddianame çıkınca birbirinizin yüzüne bakamazsınız' dediler. İddianameyi dün bütçe görüşmelerinde savunacak bir kişi çıkamadı." dedi.