Köseler ikinci kez hakim karşısında

Yayınlanma:
183 gün sonra dün ilk kez hakim karşısına çıkan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davanın duruşması bugün de devam ediyor.

Tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü. Köseler, 183 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmış oldu.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Köseler ve 12 sanık duruşmaya Silivri (Marmara) Cezaevi’nden getirildi. Köseler hakkında toplamda 67 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor.

Köseler, iddianameyi 119 gün sonra okuyabildiğini belirterek kendini dün şöyle savundu: "İhale süreçlerine etkim yok. Hakikaten yok. 12 metrekarede yaşıyoruz. Vatan Emniyet’te oksijen yoktu. Benim içeride olmamdan kimler yararlandı, buna bakılmalı"

Dün duruşmada hakim, bir sonraki duruşmayı yarına ertelemişti. Duruşma bugün 10.00'da başladı.

Köseler ve diğer kişiler,Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

