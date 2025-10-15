Komisyonun son toplantısında Selahattin Demirtaş isyanı

Komisyonun son toplantısında Selahattin Demirtaş isyanı
TBMM’de düzenlenen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 15'inci ve son toplantısı başladı. Komisyonda dinlenilen Genç Barış İnşacılar Derneği’nden Baran Yalçınkaya, süreci en iyi anlatacak isimlerden biri olarak tutuklu Selahattin Demirtaş'ı işaret ederek, dinlenmemesini eleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün son toplantısını gerçekleştiriyor.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre oplantının ilk oturumu için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA ve Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) yanı sıra Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri de davet edildi.

Toplantının ikinci oturumu için davet edilen dernek ve kuruluşlar ise Sümeyye Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı KADEM, 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak sıralandı.

KOMİSYONDA SELAHATTİN DEMİRTAŞ ELEŞTİRİSİ

Komisyonda söz alan Genç Barış İnşacılar Derneği’nden Baran Yalçınkaya, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın süreci en iyi anlatacak isimlerden biri olduğuna dikkat çekerek dinlenmemesini eleştirdi. Yalçınkaya, önceki toplantılarda Kürtçe konuşmak isteyen yurttaşların susturulmasına da tepki gösterdi.

Genç Barış İnşacıları Derneği’nden bir diğer isim olan Rona Şenol da “Komisyonun artık somut adım atması gerektiğini” ifade etti.

Somut adım atılmadıkça toplumun sürece güveninin azaldığını belirten Şenol, “Siyaset inisiyatif kullanmadıkça halk süreci aktif şekilde sahiplenmiyor” dedi. Sürecin manipüle edildiğini ifade eden Şenol, iktidarın Demirtaş’ın tahliyesine yönelik AYM kararına yaptığı itirazın sürece zarar verdiğinin altını çizdi.

Süreç komisyonu son toplantısında Erdoğan'ın ailesini dinleyecekSüreç komisyonu son toplantısında Erdoğan'ın ailesini dinleyecek

SÜREÇTE GENÇLER YOK

Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç da “Sosyalist partilerde, DEM Parti’de, CHP’de siyaset yapan gençler fikirleri nedeniyle tutuklanıyor” diyerek gençlerin süreçte söz sahibi olmamasına değindi.

Gençlerin Türkiye’de özne olarak kabul edilmediğini ifade eden Aytaç, “Gençlerin seçtiği siyasetçiler tutuklanıyor, siyaset yapamıyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’deki üniversitelerin özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini dile getiren Aytaç, “Sürecin başarıya ulaşması için gençlerin mutlaka sürece dahil edilmesi gerekmektedir” sözlerini kayda geçirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

