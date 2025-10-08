Komisyonda sona gelindi: Raporlar hazırlanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin, “Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bundan sonra raporları hazırlamak için partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarını bekleyeceğiz” dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 14'ncü toplantısını gerçekleştirdi. Saat 14.00'te başlayan toplantının ilk oturumu saat 15.15'te tamamlandı.

Numan Kurtulmuş, üç Türk milletvekilinin de içinde bulunduğu, Gazze'ye insani yardım götüren Vicdan Gemisi'ne İsrail'in müdahalesine tepki göstermek amacıyla yapılacak müzakereler nedeniyle Genel Kurul'a geçerek başkanlık yaptı ve milletvekillerine hitap etti. Bu nedenle komisyon toplantısına ara verildi ve ikinci oturum saat 17.15'te yeniden başladı.

"ÇÖZÜM İRADESİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

İkinci oturumun tamamlanmasının ardından kapanış konuşması yapan Kurtulmuş, şimdiye kadar komisyonda 113 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderinin dinlendiğini ifade etti. Bugün iki oturumda farklı kanaatlere sahip isimlerin dinlendiğini kaydeden Kurtulmuş, “Bu toplantı da gösterdi ki aslında biz komisyonu, çözümü bulmak, çözüme en kestirme yoldan ulaşmak için kurmuşuz. Bu komisyon, burada bulunan arkadaşlarımızın da iradesiyle çözüm iradesini ortaya koymuştur. Her toplantıda, katılan arkadaşlarımızın yürekten sürece destek vermeleri de bizlerin iradesini de pekiştiriyor. Her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

"DİNLEME FASLININ SONUNA GELİYORUZ"

Komisyonun bir sonraki toplantısının zamanını ve gündemini daha sonra paylaşacaklarını dile getiren Kurtulmuş, “Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bundan sonra raporları hazırlamak için partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarını bekleyeceğiz. Arkasından da bir çerçeve rapor hazırlayarak hangi konularda neler yapılması gerekir, burada şimdiye kadar dile getirilen konuşmaların hepsinden bir söylem analizi de ortaya çıkartıyoruz. Böylece yapılabilecek teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na komisyon olarak hangi tekliflerde bulunacağız bunu çalışacağız. İnşallah en kısa süre içerisinde bu komisyonun ana uğraş alanındaki faaliyetlerini belli bir noktaya getireceğiz” diye konuştu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü toplantısının ardından TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 15’inci toplantısının tarihi ve gündemi bilahare duyurulacaktır" denildi.

