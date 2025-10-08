Komisyonda emekli askerler dinlendi: Slogan tepkisi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, emekli asker dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarını dinlemek üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

AKP'nin kurucusu Hüseyin Çelik'ten 'Öcalan' çıkışı: Komisyonun görüşmesini anormal bulmuyorum

"SOYKIRIM VE ASİMİLASYON" YORUMU

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un komisyonu açmasının ardından söz verilen Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmadığını söyledi. Karakuş, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde vatandaşlarına ve hiçbir insana inkar ve imha siyaseti işlememiş, soykırım ve asimilasyon yapmamıştır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TERÖR SORUNU VARDIR"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, "Milletimizin arasına örülen duvarları yıkıp, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin perçinlenmesinin zamanı gelmiştir. Sürecin hiçbir aşamasında şehitlerimizin ruhunu incitecek, şehit yakınları ile gazilerimizin hayal kırıklığına uğratacak bir adım atılmamalıdır. Derneğimiz ile yaptığımız değerlendirme sonucunda süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye'de asla Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır" diye konuştu.

"KARARLILIĞI GÖRMEK TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK HAKKIDIR"

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Genel Başkanı Şeref Çayırtepe de terörsüz Türkiye'yi arzu ettiklerini vurgulayarak, "Toplumun huzurunu bozan, bayrağımıza kasteden, milletimizi provoke eden her türlü eyleme karşı devletin iradesinin güçlü olması gerekir. Devlet caydırıcıdır, kararlıdır, güçlüdür. Bu kararlılığı görmek Türk milletinin en büyük hakkıdır. Şu bilinmelidir ki biz astsubaylar olarak ülkemizin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne kasteden, nifak tohumları eken, kardeşliğimizi zedeleyen, terörsüz Türkiye süreci çabalarını baltalayan oluşumlara karşı her zaman göreve hazırız" dedi.

"AZİZ MİLLETİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu sayesinde terörle mücadelede büyük bir dönemece gelindiğini ifade etti. Komisyonun hedefine ulaşacağına inandığını söyleyen Tilkici, "Hiçbir terör örgütü, hiçbir ayrılıkçı hareket bu milletin kaderini ve iradesini, değiştiremez. Terörle uzlaşı, teröre af veya teröre taviz ya da cesaret verici yaklaşımlar; şehit analarının, gazilerinin, uzman çavuş camiasının yüreğini yaralar. Sayın Başkanım, büyük Türk devletimizin can damarı Gazi Meclisimizde vatana ihanet etmiş, binlerce masum bebeğin, aziz milletimizin, kahraman askerlerimizin kanı elinde olan teröristbaşı için atılan sloganlar, vatan için can veren şehitlerimizi, ailelerini, gazilerimizi, aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Sebep olanların TBMM Başkanlığı tarafından cezai işleme tabi tutulacağına inancımız tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon toplantısı, verilen aranın ardından devam edecek.