AKP'nin kurucusu Hüseyin Çelik'ten 'Öcalan' çıkışı: Komisyonun görüşmesini anormal bulmuyorum

AKP'nin kurucusu Hüseyin Çelik'ten 'Öcalan' çıkışı: Komisyonun görüşmesini anormal bulmuyorum
Yayınlanma:
AKP’nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Meclis’te çalışmaları süren “Süreç Komisyonu”nun Abdullah Öcalan’la görüşmesini “anormal bulmadığını” belirtti. Çelik ayrıca Selahattin Demirtaş'ın uzun tutukluluklarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

AKP’nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı ve eski Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik, İlke TV’de Ahmet Ayva’nın sunduğu Öne Çıkanlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, TBMM’de çalışmaları süren “Süreç Komisyonu”nun Abdullah Öcalan ile görüşmesinin “doğal” olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, “Madem ki bu meselenin çözümü bağlamında Meclis’te bir komisyon kurulmuş, o komisyonun herkesle konuştuğu gibi Abdullah Öcalan ile de görüşmesini ben anormal görmüyorum. Başından beri kanaatim bu yönde” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki sözlerine de değinen Çelik, “Bahçeli’nin açıklamasını doğru buluyorum” dedi.

Son Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsinSon Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsin

“ARTIK SOMUT ADIM ZAMANI”

Kürt meselesine ilişkin çözüm sürecinde artık 'icraat zamanı'na gelindiğini belirten Çelik, “Başından beri ben ‘kaygılı ve ihtiyatlı bir iyimser’ olduğumu söylüyorum. Bu meseleyle ilgili söylenmesi gereken her şey söylendi. Şimdi TBMM bir yasama organı olarak gereken adımları atmalı ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“DEMİRTAŞ VE KAVALA SERBEST BIRAKILMALI”

Hüseyin Çelik, uzun süredir tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’nın durumuna da değinerek, “Selahattin Demirtaş’ın bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırmıyorum. Osman Kavala ile birlikte serbest bırakılmaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Son Dakika | Türkiye'den AİHM'e yeni Demirtaş başvurusu: Karar Büyük Daire'de ele alınsınSon Dakika | Türkiye'den AİHM'e yeni Demirtaş başvurusu: Karar Büyük Daire'de ele alınsın

"MAZLUM ABDİ DE DİNLENMELİ"

Suriye politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye’nin yalnızca Şam yönetimiyle değil, Suriye’nin kuzeyinde etkin olan tüm aktörlerle temas kurması gerektiğini vurguladı. Çelik, “Türkiye, Ahmed Şara’yı ve ekibini dinlediği gibi Mazlum Abdi’yi de, Rojava’daki Kürtleri de dinlemelidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Türkiye
İrem Derici gözaltına alındı
İrem Derici gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı