AKP'nin kurucusu Hüseyin Çelik'ten 'Öcalan' çıkışı: Komisyonun görüşmesini anormal bulmuyorum

AKP’nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı ve eski Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik, İlke TV’de Ahmet Ayva’nın sunduğu Öne Çıkanlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, TBMM’de çalışmaları süren “Süreç Komisyonu”nun Abdullah Öcalan ile görüşmesinin “doğal” olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, “Madem ki bu meselenin çözümü bağlamında Meclis’te bir komisyon kurulmuş, o komisyonun herkesle konuştuğu gibi Abdullah Öcalan ile de görüşmesini ben anormal görmüyorum. Başından beri kanaatim bu yönde” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki sözlerine de değinen Çelik, “Bahçeli’nin açıklamasını doğru buluyorum” dedi.

“ARTIK SOMUT ADIM ZAMANI”

Kürt meselesine ilişkin çözüm sürecinde artık 'icraat zamanı'na gelindiğini belirten Çelik, “Başından beri ben ‘kaygılı ve ihtiyatlı bir iyimser’ olduğumu söylüyorum. Bu meseleyle ilgili söylenmesi gereken her şey söylendi. Şimdi TBMM bir yasama organı olarak gereken adımları atmalı ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“DEMİRTAŞ VE KAVALA SERBEST BIRAKILMALI”

Hüseyin Çelik, uzun süredir tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’nın durumuna da değinerek, “Selahattin Demirtaş’ın bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırmıyorum. Osman Kavala ile birlikte serbest bırakılmaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

"MAZLUM ABDİ DE DİNLENMELİ"

Suriye politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye’nin yalnızca Şam yönetimiyle değil, Suriye’nin kuzeyinde etkin olan tüm aktörlerle temas kurması gerektiğini vurguladı. Çelik, “Türkiye, Ahmed Şara’yı ve ekibini dinlediği gibi Mazlum Abdi’yi de, Rojava’daki Kürtleri de dinlemelidir” ifadelerini kullandı.