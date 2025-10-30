Komisyon İrlanda'ya gidecek mi? Murat Emir açıkladı
PKK'lı 40 teröristin Irak'ın Süleymaniye kentinde silah yakmasının ardından TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'daki terör örgütü IRA'nın feshedilme sürecini incelemek için Dublin'e gideceği öne sürüldü.
SÜREÇ KOMİSYONU İRLANDA YOLCUSU MU?
Söz konusu iddiaya ilişkin CHP'li komisyon üyesi Murat Emir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Komisyon üyelerinin İrlanda'ya planlanmış bir ziyaretinin olmadığını belirten CHP'li Murat Emir, paylaşımında şunlara yer verdi:
- "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu’nun İrlanda’ya planlanmış bir ziyareti hiçbir şekilde söz konusu değildir. Komisyonla veya TBMM Başkanlığı ile bir yazışma veya iletişim olmamıştır. Ziyaretin DPI isimli bir kuruluşun bazı milletvekilleri ile yaptığı özel davet sonucunda tasarlandığı anlaşılmıştır."
"ZİYARETİN KOMİSYONUMUZUN RESMÎ ÇALIŞMALARIYLA HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"
Öte yandan söz konusu iddiaya dair TBMM'den yapılan açıklamada da şunlara yer verildi:
- "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmî çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."
