Komisyon İrlanda'ya gidecek mi? Murat Emir açıkladı

PKK'lı 40 teröristin Irak'ın Süleymaniye kentinde silah yakmasının ardından TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'daki terör örgütü IRA'nın feshedilme sürecini incelemek için Dublin'e gideceği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaya ilişkin CHP'li komisyon üyesi Murat Emir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Komisyon üyelerinin İrlanda'ya planlanmış bir ziyaretinin olmadığını belirten CHP'li Murat Emir, paylaşımında şunlara yer verdi:

Öte yandan söz konusu iddiaya dair TBMM'den yapılan açıklamada da şunlara yer verildi:

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmî çalışmalarıyla hiçbir ilgisi…