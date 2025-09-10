Kılıçdaroğlu’nun planını iktidar medyası tüm ayrıntılarıyla yazdı!

Ankara 42'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen Kurultay Davası 15 Eylül'de sonuçlanması bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum atanmasının ardından Ankara'daki davadan da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalinin güçlendiği söylendi. Hukukçular olası böyle bir kararın hukuksuz olduğunu söylerken bu gerçekleşirse eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi yok hükmünde kabul edilecek. Kılıçdaroğlu da davaya ve CHP İstanbul'a kayyum atanması hakkında da derin sessizliğini korumaya devam ediyor.

İktidar medyasından Sabah da dikkat çeken bir haber kaleme aldı. Bir diğer iktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin "Kılıçdaroğlu'nun ofisi genel merkeze döndü..." başlığı attığı haberde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin temmuzda ilan ettiği il-ilçe kongre takviminden rahatsız olduğu yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de görevde dönmesi durumunda sıfırdan bir kongre takvimi belirleyeceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu cephesinin de 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayı da mahkeme kararı ile iptal edebileceğini savunduğu kaydedildi.