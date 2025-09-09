Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu kin koltuk için mi?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yönelik kayyum ve operasyonlar sürecinde sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Sözcü TV’de İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programında konuşan Başarır, “CHP’nin kayyumlara teslim olmadığını, olmayacağını söylemesini beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasaydı o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey’den de beklerdim” dedi.

Kılıçdaroğlu ile yıllarca birlikte çalıştığını hatırlatan Başarır, “Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım, sinir krizleri geçirdim. Onun partisine, evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı” ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Yıllarca beraber yürüdüğümüz kadın kollarından arkadaşlarımız gazlara maruz kaldılar. Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum. Bunları dayanamadığım için söylüyorum. Belki hiç konuşmamam gereken şeyler ama dayanamıyorum artık."