Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu kin koltuk için mi?

Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu kin koltuk için mi?
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik kayyum ve operasyonlar sürecinde sessiz kalmasına tepki gösterdi. Başarır, "Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yönelik kayyum ve operasyonlar sürecinde sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Sözcü TV’de İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programında konuşan Başarır, “CHP’nin kayyumlara teslim olmadığını, olmayacağını söylemesini beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasaydı o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey’den de beklerdim” dedi.

Kılıçdaroğlu ile yıllarca birlikte çalıştığını hatırlatan Başarır, “Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım, sinir krizleri geçirdim. Onun partisine, evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı” ifadelerini kullandı.

kilicdaroglu-basarir.jpg

Ali Mahir Başarır konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Yıllarca beraber yürüdüğümüz kadın kollarından arkadaşlarımız gazlara maruz kaldılar. Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum. Bunları dayanamadığım için söylüyorum. Belki hiç konuşmamam gereken şeyler ama dayanamıyorum artık."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Türkiye
İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi
İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi
Özgür Çelik esnaf ziyaretinde alkışlarla karşılandı
Özgür Çelik esnaf ziyaretinde alkışlarla karşılandı
Özgür Özel'den butlan davası sorularına yanıt
Özgür Özel'den butlan davası sorularına yanıt