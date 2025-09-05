Kılıçdaroğlu'nun ofisinde konuşulanlar ortaya çıktı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dava süreci devam ederken, gözler seçimde mutlak butlan ile geri döneceği iddia edilen eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmiş durumda. 15 Eylül’de "Mutlak Butlan" kararı çıkması hâlinde, yalnızca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı değil, seçilmeden önceki tüm parti yönetimi de hukuken geçersiz sayılabilir. Bu durumda Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve dönme ihtimali bulunuyor.

Ancak bu kritik süreci Kılıçdaroğlu büyük bir sessizlik içinde izliyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; her gün saat 10.00 sularında Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisine gelen Kılıçdaroğlu, burada ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyarete gelenler, birinci kattaki ikram edilen çay veya kahvelerini klasik müzik eşliğinde içiyor.

Kılıçdaroğlu, randevusuz gelenlerle de kısa görüşmeler yapıyor. Ancak yakın çevresine göre, Kılıçdaroğlu, bu tekrar eden ziyaretlerden ve benzer sorulardan bunalmış durumda. Ziyaretçiler, dava süreciyle ilgili yorum beklese de asıl değerlendirmeleri kendileri yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi, kamuoyunda sıkça duyulan "yakın çevresine şöyle dedi" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Bir partili, “Kılıçdaroğlu samimiyetle söylüyorum ki ‘Parti bize geçerse şöyle yapacağız, böyle yapacağız’ gibi bir konuşma yapmıyor. Hatta herkese dava sonuçlanana kadar kesinlikle bu konuda konuşulmamasını, soru sorulmamasını da rica ediyor” diyor.

Bu süreçte gazetecilerle de temas kurmayan Kılıçdaroğlu, görüşse bile dava hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Parti yönetimiyle ilgili de sessizliğini sürdürüyor.

Kendisine yakın bir milletvekili, durumu şöyle özetliyor:

“İnanın Kemal Bey’in gündeminde davalar yok. O davaları en çok bizler merak ediyoruz. İnanın, 15 Eylül’de mahkemenin nasıl bir karar verebileceği konusunda da tek bir söz söylemiyor, bizim yorumlarımızı dinlerken de sadece ‘Evet.. evet’ demekle yetiniyor.”

Bu süreçte kamuoyunda Kılıçdaroğlu hakkında gerçekle ilgisi olmayan iddialar ya da hakarete varan ifadeler de gündeme geliyor. Ancak Kılıçdaroğlu bunlara da herhangi bir yanıt vermiyor; sessizliğini bozmamayı sürdürüyor.