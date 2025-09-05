Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na yatırım tavsiyesi

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na yatırım tavsiyesi
Yayınlanma:
Ahmet Hakan, CHP'ye açılan Kurultay davasının görüleceği 15 Eylül tarihine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan, mahkeme kararı ile partinin yeniden Kılıçdaroğlu'na verilmesi yönünde beklentiye girenlere yönelik, "Bu bir yatırım tavsiyesidir: Kılıçdaroğlu’nun üzerine oynamayın. Enerjinizi harcamaya değmez." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararı ile görevden alındı. Çıkan karara göre İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin ve ekibi atandı. CHP, söz konusu mahkeme kararının hukuksuz olduğunu ve kararı tanımayacaklarını, bu kapsamda YSK'ya başvuruda bulunup itiraz ettiğini açıkladı.

81 İl Başkanı İstanbul'da toplandı ve mevcut yönetime desteğini açıkladı. Mahkemenin verdiği bu karar ile beraber gözler 15 Eylül tarihinde görülecek olan Kurultay davasına çevrildi. Kimi çevrelere göre mahkemenin verdiği İstanbul kararı, CHP 38. Olağan Kurultay'ı davasında 'mutlak butlan' kararı için bir zemin oluşturma gayesi güdüyor.

MUTLAK BUTLAN İLE KILIÇDAROĞLU'NUN GERİ GELECEĞİ İDDİALARI

15 Eylül tarihinde görülecek davada kimi çevrelere göre mutlak butlan kararı verilecek. Mahkemeden bu karar çıkarsa Özel ve yönetimi görevden alınacak. Bu hali ile yönetim bir önceki kadroya kalacak ve Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturacak. Kılıçdaroğu hakkında bu iddialar devam ederken Ahmet Hakan dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

AHMET HAKAN'DAN YATIRIM TAVSİYESİ: DEĞMEZ!

Hakan, Kılıçdaroğlu'na CHP tabanından örgütüne kadar toplu şekilde, "Kapı açık. Arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık" dendiğini, Kılıçdaroğlu kararının partiyi karıştırma potansiyeli olmadığını söyledi. Hakan ayrıca CHP'yi karıştırmak için Kılıçdaroğlu'na yatırım yapanlara da bir 'yatırım tavsiyesinde' bulunduğunu söyledi ve "Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerine oynamayın. Enerjinizi harcamaya değmez." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın kaleme aldığı yazının ilgili kısmı şu şekilde:

CHP’yi karıştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu’na yatırım yapmaya kalkanlar varsa...

Onlara sesleniyorum:

*

Tabanından örgütüne bütün CHP’nin koro halinde...

“Kapı açık. Arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık” dediği birinin CHP’yi karıştırma potansiyeli sıfıra yakındır.

*

Belki biraz can sıkar, belki biraz kaşların çatılmasına yol açar, belki biraz baş ağrıtır.

Ama bırakın esaslı bir depremi, hissedilmesi imkânsız bir sarsıntıya bile yol açmaz.

*

Bu bir yatırım tavsiyesidir:

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerine oynamayın. Enerjinizi harcamaya değmez.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

