Kılıçdaroğlu için 5 senaryo masada: Mutlak butlan düğümü o kelime ile çözülecek

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için harekete geçen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, ayrı ayrı mahkemelerde dava açmış, açılan iptal davaları Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmişti.

Mutlak Butlan talebiyle açılan dava 30 Haziran’da görülen duruşmasında karar çıkmayınca 15 Eylül’e duruşma tarihi verilmişti. Bu süreçte CHP lideri Özgür Özel ve partililerin olası mutlak butlan kararını kabul etmeyeceklerini açıklamasına rağmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla partinin başına geçmeyi kabul etmesi tartışmalara neden oldu.

DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK KELİME 'TEDBİR'

15 Eylül’de Mahkeme'nin vereceği kararda ‘tedbir’ düğümü çözüleceği belirtiliyor. Eğer mahkeme butlan kararını tedbirli vermez ise mevcut yönetim görevinde kalacak. Kararı kasım sonuna ertelerse dava gerekçesi ortadan kalkacak. CHP Genel Merkezinin bu iki ihtimal üzerinde durduğu belirtiliyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre bu beklentinin arkasında iktidarın hukuk üzerinden yaptığı siyasi baskısı, ana muhalefet partisini bölmek ve dönüştürmek istediği yorumlarının yanı sıra bugüne kadar CHP’nin yaptığı itirazlara karşı verilen mahkeme kararları mutlak butlanı işaret ettiği belirtiliyor.

İŞRE MASADAKİ 5 SENARYO