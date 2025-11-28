Kılıçdaroğlu 39'uncu Olağan Kurultay'a katılmadı

CHP bu sene üçüncü kez kurultay yapıyor. CHP, kayyum iddiasına karşı iki kez olağanüstü kurultay düzenlemişti. CHP bugün de pazar gününe kadar devam edecek olağan kurultayını gerçekleştiriyor.

Kurultay da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılışı ile başladı. Özel, 39'uncu Olağan Kurultay'a eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğimi açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, kurultaya gelmedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan video paylaşıp CHP'yi açıkça hedef alması ve kurultay davetine ilişkin de şunları dile getirmişti:

"Bu iki açıdan mevcut genel başkan olarak zorlandığımı ifade etmeliyim. Ama sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey’i de arayıp kurultaya davet edeceğim. Ben Kemal Bey’in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. Kendisini kurultaya da davet edeceğim."

Son Dakika | Özgür Özel'den genel başkanlık çağrısı! "Talebi olan aday olsun"

Öte yandan Özel, kurultay da aday olmak isteyenlere de çağrı yaptı. Özel şunları ifade etti: