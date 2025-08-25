Kendin çal kendin oyna siyaseti! Audi ile hız sınırını aşıp 'cezasını' paylaşan Uraloğlu'na tepki yağdı

Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Audi marka lüks aracıyla Ankara-Niğde Otoyolu’nda 214 kilometre hız yaparak kural ihlali yaptı. Vatandaşlardan gelen tepki üzerine “kendisine yazılan cezayı” paylaşan Uraloğlu, büyük eleştiriler aldı. Cezanın olaydan saatler sonra gelmesi ise “trafik ihlalinden bile PR yaptı” yorumlarına yol açtı.

“Güncel veri sızıntısı yok” açıklamasının ardından, vatandaş bilgilerini internette satanlara yönelik operasyonlarla hatırlanan Uraloğlu, bu kez de trafik ihlaliyle gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı.

Partisinin “yerli ve milli otomobil” olarak tanıttığı TOGG yerine Alman markası Abudi’yi tercih eden Uraloğlu, hız sınırını aşarak yaptığı yolculuğu müzikli bir video ile paylaştı.

Videoda “Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz…” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos saat 20.09’da paylaşılan video büyük tepki topladı. Hem trafik kurallarını ihlal etmesi hem de neden TOGG kullanmadığı sorulan Uraloğlu, bu kez kendisine kesilen trafik cezasının belgesini paylaştı. Ancak cezanın 24 Ağustos saat 15.25’te yazıldığı görüldü.

Uraloğlu hız aşımını “kısa bir süre de olsa aştım” diyerek savundu. Paylaşımlarına gelen yoğun tepki sonrası, cezayı paylaşmasının “siyasi propaganda” amaçlı olduğu ileri sürüldü. Cezanın videodan bir gün sonra yayımlanması da dikkat çekti.

MADEM CEZA VERDİ, NEDEN HIZ SINIRINI AŞILMASINI TEŞVİK EDECEK BU VİDEO PAYLAŞILDI?

Bakanın hem ihlali kabul etmesi hem de özendirici bir video paylaşması kamuoyunda “farkındaysa neden böyle bir görüntüyü servis etti” sorusunu gündeme getirdi.

Paylaşılan belgeye ve Uraloğlu’nun açıklamalarına gelen bazı tepkiler şöyle:

screenshot-2025-08-25-at-10-08-15-4-bu-gonderinin-alintilamalari-x.png

screenshot-2025-08-25-at-10-08-06-4-bu-gonderinin-alintilamalari-x.png

screenshot-2025-08-25-at-10-07-18-4-bu-gonderinin-alintilamalari-x.png

screenshot-2025-08-25-at-10-06-44-4-xte-a-zaim-tahsisli-araca-ceza-yazan-adam-suc-isliyor-radar-cezasi-yazamaz-kimse-diger-taraftan-ceza-yazilabiliyorsa-aracin-gecis-ustunlugune-dair-mevzuata-aykiri-bir-durumu-var-bu-sa.png

screenshot-2025-08-25-at-10-06-28-4-bu-gonderinin-alintilamalari-x.png

screenshot-2025-08-25-at-10-05-13-4-xte-ismail-yildiz-bakana-ve-duzenleyen-memura-evrakta-sahtecilikten-dava-acilmasi-gerekiyor-1-bakan-videoyu-20-09da-paylasiyor-2-tepkiler-geliyor-3-bakan-00-38te-ceza-tutanagini.png

screenshot-2025-08-25-at-10-02-38-4-xte-abdulkadir-uraloglu-ankara-nigde-otoyolunun-son-durumunu-gormek-amaciyla-direksiyona-gectim-bu-esnada-farkinda-olmadan-hiz-sinirini-kisa-bir-sure-de-olsa-astim-ilgili-video-ile.png

screenshot-2025-08-25-at-10-01-50-4-xte-abdulkadir-uraloglu-turkulerle-ankara-nigde-otoyolu-hatirasi-yoruldugumuzda-sn-cumhurbaskanimizdan-ilham-aliyor-yeterince-calismadik-diyerek-yolumuza-devam-ediyoruz-turki.png

Uraloğlu'nun tepki gelen paylaşımı da yukarıda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

