Kemalizm'in 'belasıymış': Cumhuriyet düşmanlığında sınır tanımıyorlar!

Kemalizm'in 'belasıymış': Cumhuriyet düşmanlığında sınır tanımıyorlar!
Yayınlanma:
Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz’ün Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini hedef alan açıklamaları tepkilere neden oldu.

Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz’ün sık sık Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hedef alan açıklamalarıyla gündeme geliyor.

"BİZ KEMALİZMİN BELASIYIZ"

Gündüz, yaptığı bir konuşmada, “Biz Kemalizmin belasıyız, kemalizmin kara belası. Ortaya çıkmayacaktık, çıktık; Kemalizm elini ayağını toplasın, gidecek, hiç çaresi yok” dedi.

Sözcü'nün haberine göre Gündüz’ün Cumhuriyet karşıtı söylemlerine tepki gösteren Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve Cumhuriyet değerlerine saldırı teşkil ettiğini söyledi.

Müslüm Gündüz Suriye'de olup biteni Türkiye'ye benzetti: İnşallah sıra bize de gelirMüslüm Gündüz Suriye'de olup biteni Türkiye'ye benzetti: İnşallah sıra bize de gelir

O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI!

Omrak, “Senin kimlere kara bela olduğunu, hangi aileleri yıktığını, dini kullanarak yaptığın ahlaksızlıkları çok iyi biliyoruz. Savunduğun şeriatla yargılansaydın, bugün konuşacak nefesin bile kalmazdı. Belasıyım dediğin düzen seni yaşatıyor. Çok büyüksün Cumhuriyet. Cumhuriyet, sana dahi konuşma hakkı tanıyan bir düzenin adıdır” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Siyaset
Ahmet Özer'in 15 yıla kadar hapsi istendi
Ahmet Özer'in 15 yıla kadar hapsi istendi
'Kent uzlaşısı' davası: Ahmet Özer hakim karşısında!
'Kent uzlaşısı' davası: Ahmet Özer hakim karşısında!