Kemalizm'in 'belasıymış': Cumhuriyet düşmanlığında sınır tanımıyorlar!

Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz’ün sık sık Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hedef alan açıklamalarıyla gündeme geliyor.

"BİZ KEMALİZMİN BELASIYIZ"

Gündüz, yaptığı bir konuşmada, “Biz Kemalizmin belasıyız, kemalizmin kara belası. Ortaya çıkmayacaktık, çıktık; Kemalizm elini ayağını toplasın, gidecek, hiç çaresi yok” dedi.

Sözcü'nün haberine göre Gündüz’ün Cumhuriyet karşıtı söylemlerine tepki gösteren Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve Cumhuriyet değerlerine saldırı teşkil ettiğini söyledi.

O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI!

Omrak, “Senin kimlere kara bela olduğunu, hangi aileleri yıktığını, dini kullanarak yaptığın ahlaksızlıkları çok iyi biliyoruz. Savunduğun şeriatla yargılansaydın, bugün konuşacak nefesin bile kalmazdı. Belasıyım dediğin düzen seni yaşatıyor. Çok büyüksün Cumhuriyet. Cumhuriyet, sana dahi konuşma hakkı tanıyan bir düzenin adıdır” dedi.