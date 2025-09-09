Kayyum kararının ardından yapılan ilk anket

Piar Araştırma, 3 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre CHP zirvedeki yerini koruyor.

Piar Araştırma 7-10 Ağustos tarihinde, 26 ilde bin 610 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankette CHP yüzde 32,8 ile birinci parti olurken; AKP'nin oy oranı yüzde 29,8 oldu.

Kayyum Tekin'in siyah minibüsünde konuşulanlar ortaya çıktı: İpler orada koptuKayyum Tekin'in siyah minibüsünde konuşulanlar ortaya çıktı: İpler orada koptu

CHP YERİNİ KORUYOR, AKP İSE ERİYOR!

Yayınlanan ankette CHP ile AKP arasındaki fark yüzde 3’e çıktı. Ankette MHP'nin oy oranı yüzde 8,2 olarak hesaplanırken DEM Partinin oy oranı yüzde 7,7, İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 7,1 oldu.

CHP'ye yapılan ablukanın sebebi bu anket mi? İktidarın her adımı puan farkını daha da açıyorCHP'ye yapılan ablukanın sebebi bu anket mi? İktidarın her adımı puan farkını daha da açıyor

Diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde:

Zafer Partisi 4,8

YRP yüzde 3,2

Yeni Yol Partisi yüzde 1,8

BTP yüzde 1,2

TİP yüzde 1,1

Diğer yüzde 2,3

CHP VE İYİ PARTİ OYLARINI ARTIRDI, AKP VE MHP DÜŞTÜ

Piar Araştırma’nın 7-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette, CHP’nin oy oranı yüzde 31,8 olarak belirlenirken, AKP’nin oy oranı yüzde 30,3 olarak açıklanmıştı.

CHP anketteki oy oranını yüzde 1 oranında artırırken, AKP'nin oy oranında yüzde 0,5 düşüş yaşandığı görüldü.

Ankette en yüksek oy artışı, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 yükselişle İYİ Parti’de kaydedildi. Öte yandan, MHP’nin oy oranı Ağustos ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

AĞUSTOS AYININ SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

