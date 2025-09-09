CHP'ye yapılan ablukanın sebebi bu anket mi? İktidarın her adımı puan farkını daha da açıyor

Yayınlanma:
CHP yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin sona ermesi ile iktidarın ana hedefi konumuna geldi. Yapılan hemen her ankete birinci parti çıkan CHP, sadece asgari ücret ile geçinenlerin de birinci partisi oldu. Asgari ücretle geçinenlerin yüzde 33,8'i tercihini CHP'den yana kullandı. AKP'yi tercih eden asgari ücretlilerin oranı ise yüzde 29,6'da kaldı.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP 47 yılın ardından birinci parti oldu. AKP ise kurulduğu tarihten bu yana ilk defa bir seçimde ikinci parti oldu. Son seçim ile beraber Türkiye siyaseti de tarihinin en fırtınalı dönemlerinden birisini yaşamaya başladı.

Önce CHP'de lider değişimine sahne olan 38. Olağan Kurultay hakkında 'şaibe' iddiaları nedeni ile bir dava açıldı. CHP bu dava karşısında hamle olarak olağanüstü kurultaya gitti ve Özgür Özel yine başkan seçildi.

KURULTAY DAVASININ FRAGMANI MI?

Geçtiğimiz günlerde de Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan tartışmalı bir karar ile İstanbul İl Yönetimi görevden uzaklaştırıldı ve Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atandı. CHP tarafı bu kararın 15 Eylül tarihinde görülecek olan kurultay davasının fragmanı olduğu görüşünde.

HER ANKETTE AYNI SONUÇ

Yerel seçimlerin ardından başlayan erken seçim baskıları nedeni ile anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarına hız verdi. Yapılan neredeyse hemen her ankette CHP'nin birinci parti olduğu görüldü.

ORC Araştırma tarafından sadece asgari ücretliler ile yapılan ankete göre de CHP birinci parti. Anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde:

g0va2oyxyaajifr.jpg

  • CHP:33,8
  • AKP:29,6
  • MHP:6,7
  • DEM:5,8
  • İYİ PARTİ:4,5
  • ZAFER:3,9
  • YRP:3,5
  • YMP:2,3
  • TİP:2,2
  • SAADET:1,9
  • DİĞER: 5,8

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

