Kayyum Gürsel Tekin'den geri adım!

Kayyum Gürsel Tekin, bugün de CHP'nin Sarıyer'deki binasına geldi. Kayyum Tekin, bina önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tekin, mutlak butlan davası öncesi eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini ifade etti:

"Hiçbir temasım yok. Hiç 15 Eylül'le de meşgul değiliz. Üç arkadaşımızın görevi bir an önce bakın hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bütün buna rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz."

Tekin, Kılıçdaroğlu ile son günlerde hiç teması olmadığını söyledi:

"Hayır hiç olmadı. Olmadı çünkü her sorumuz gereksiz bir polemik bir tartışma yaratıyor. "

Vatandaşların ve gazetecilerin binaya girişinin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine Tekin şunları sarf etti:

"Hayır giriş yapacaksınız. Bugünden itibaren yapacaksınız. Vatandaşlarımız da yapacak. Çok rahat rahat hiçbir sorun yok. Bizimle ilgili bir sorun sıkıntı yok"

Tekin'in il binası önünde yaptığı konuşma da şöyle:

Bir gün önce arkadaşımızın vefatı ile ilgili cenazede olduğumu söyledim. Sayın genel başkanımız buradaydı. Kurul'daki arkadaşlarımız yine buradaydı. Tabii ki genel başkanımız her zaman başımızın tacıdır. Ne zaman gelirse bina hepimizin, bütün partililere, herkese yeter. Bir sıkıntı yok. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle son günlerde olabildikçe sorunu çözme adına konuşmamayı tercih ediyoruz. Ama benim burada özellikle bağımsız ve bağlantısız medya olarak bilmiş olduğumuz benim de sürekli yayınlarına çıkmış olduğum iki televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Yani her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz. Bizlere yalan yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyor. Bugüne kadar çokça televizyoncular bizi yayına çıkardılar, çağırdılar. Hiçbirisinin fiziki olarak yayınına katılmadım. Ama ben sizden rica ediyorum. Özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar size yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına göstermiş olduğunuz duyarlılığın bir kısmını da bana göstermenizi çok rica ediyorum. Çünkü hepiniz benim arkadaşımsınız. İkincisi gereksiz tartışmalarda işimizi yapamaz hale geldik. Değerli dostlar, sevgili kamuoyu biz bir kararla buraya geldik. Elimizdeki karar bizim buradaki kısa süre içerisinde yapmamız gereken görevle ilgilidir. Eğer bu kararın aksi bir durum varsa bugün elimize ulaşırsa bugün, bir ay sonra elimize ulaşırsa bir ay sonra bir an önce gelir. Bir ay sonra biz bir an önce bütün çabamız bu sorunu bitirerek işimize gücümüze bakmak istiyoruz. Ama her gün bir bina tartışması. Oraya gidelim, buraya gidelim. Şimdi şu bina şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası. Ama yarın değiştiği zaman ilk günde de size söyledim. Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz bir tartışmanın, yalan yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz.

Biz de insanız. Bırakın işimizi yapalım. Sürekli polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımı da üzerim, üzmek istemiyorum. Rica ediyorum sizden.

Sevgili arkadaşlar, bakın ben bu kararlar mararlarla hiç meşgul değilim. Şu anki elimizdeki karar görevinizi yapın diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece biz bu karara tabiyiz.

Hiç 15 Eylül'le de meşgul değiliz. 3 arkadaşımızın görevi bir an önce bakın hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bütün buna rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Ben bu kadar bir suç Ya inanılır gibi değil. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bu bana. Yani şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Ya bahadır mısın, nesin kardeşim? Ey siz hocasınız ya. Ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer biri birimizle tartışırız, yarışırız ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz. Bakın daha iki yıl önce Sayın İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler Bugün Sayın İnce yine Sayın İnce ile biz yan yanayız. Son bir buçuk yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ne istiyorsunuz? Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz. Nokta

(31 KİŞİLİK LİSTE) Külliyen yalan. Külliyen yalan, külliyen yalan benim hiç liste miste ile ilgim yok. Sadece arkadaşları aradım. İiçim o kadar dolu ki. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Ya ne istiyorsunuz kardeşim. Burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın. Bırakın gelsin işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler. Onun dışında herhangi bir şey yok

Ben partimin genel başkanına, partimin yöneticilerine ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunda yetiştim. Ne olduğunu biliyorum. Bütün saldırılara rağmen, bütün haksızlığa rağmen, bütün hukuksuzluğa rağmen, ailemize çoluğumuza çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı,korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizin yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin verin ya, telaşlanmayın. Bu telaş nedir kardeşim? Bu ülkede bakın insanlar daha dün dün bir kadıncağız bir ablamız çocuğunu okula gönderemediği için intihar etti. Muhalefetin gündemi insanların vatandaşın gerçek gündemi ile meşgul olmak. Şimdi inanılır gibi değil. Yani bir türlü işimizi yapamıyoruz. Biz bir an önce işimizi bitireceğiz ve Türkiye'nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız.

(Binadaki CHP yönetimi) Elbette biz arkadaşlarımızla sürekli temas içindeyiz yani. Sonuç itibarıyla biz aynı ailenin evlatlarıyız. Bu ne demek? Düşman mıyız? Arkadaşlarımızın demokratik bir tavırları var. Bu demokratik tavırlarını sonuna kadar kullanabilirler. En ufak bir sorun yok. En ufak bir sıkıntı yok. Bu binalar hepimize yeter. Bizim yüreğimiz geniştir. Biz sonuç itibarıyla kısa süreli burada işimizi gücümüzü yapıp gitmek istiyoruz.

Hayır yapacaksınız. Bugün'den itibaren yapacaksınız. Vatandaşlarımız da yapacak, çok rahat rahat hiçbir sorun yok. Bizimle ilgili bir soru, sıkıntı yok. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Biz yasayla kuralla görev yapan bir ekibiz, bir heyetiz. Şu anda binamız bu binamız resmi Cumhuriyet Halk Partisi binası. Yarın değiştiği zaman bir daha söylüyorum arkadaşım. 1000 kere söylüyorum. Yarın eğer değişirse partimizin Genel Başkanı arkadaş biz sizin bu görevinizi yapmanız için Sultanbey'e Bağcılara, hatta daha ileri gidiyorum. Şırnak'a Rize'ye gidin görevinizi yapın derse oraya da gideriz diyoruz. Ama şu anda resmen burası il binamız.

Çağrı heyeti şu anda yapması gereken işi maalesef arkadaşlarımız engellediği için yapamıyoruz. Bir an önce ilimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip görevlerinin başına oturması lazım. Çünkü birçok işlemler yapmamız gerekiyor. Tabii ki biz burada kendimiz onları yok sayarak bunları yapabiliriz. Asla onları yok sayarak yapmak istemiyoruz. Ben iki televizyonda da haber bekliyorum. Çünkü iki televizyona çıkmadan başka bir yere çıkmayacağım. O televizyonlar benim için önemlidir, kıymetlidir. En az Aziz İhsan'ın arkadaşları kadar bize de önem verin.

BİBER GAZINA ÇITI ÇIKMADI!

Kayyum Tekin, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmıştı. Kayyum Tekin, 8 Eylül'de binlerce polis ile birlikte CHP'nin Sarıyer'deki binasına gelmişti. Tekin, polisin biber gazı ile açtığı yoldan, polis kalkanları arasında ilerlemişti.

Kayyum Tekin, CHP milletvekilleri dahil CHP üyelerine biber gazı sıkılmasına tek kelime de etmedi.