Kayyum Gürsel Tekin'e tokat gibi yanıtı Taksim Meydanı verdi! 30 bin kişiden bahsediyordu...

Kayyum Gürsel Tekin, tartışmalı bir mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atandı.

Dün binlerce polisin desteğiyle il başkanlığı binasına gelen Tekin için polis, içeride bulunanlara biber gazı ile müdahale etti. Onlarca kişi fenalaştı.

Polis, milletvekili dokunulmazlığını hiçe sayarak CHP'li vekillere de biber gazı sıktı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı.

Kayyum Tekin, polislerin arkasında ilerlerken partililere yönelik müdahale hakkında tek kelime etmedi.

Tekin, polislerin cop ve biber gazı ile açtığı yoldan ilerleyip binaya girdi.

Daha önce "CHP binasına polisle girmem" diyen Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in "5 bin kişiyle buraya gelinir mi? Gözünü seveyim" ifadelerine "İstesem 30 bin kişiyle gelirdim" şeklinde de yanıt verdi.

Binadakilerin CHP'li olmadığına 'şerefi ile' yemin eden kayyum Tekin, CHP'nin milletvekili olan Aytekin'i de tanıyamadı. İlk karşılaştığı andaki kaygısı da dikkat çekerken Tekin, Aytekin'in vekil olduğunu duyunca rahatladı.

Gece boyunca CHP milletvekilleri, il başkanlığındaki ofiste nöbet tuttu. Bu sırada CHP yönetimi de yeni bir adım atarak İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler’e taşıdı. Bu değişiklik Yargıtay’a bildirilerek resmileştirildi. Sarıyer'deki bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlendi.

Ancak Tekin, bugün de binaya geldi. Polise 30 kişilik bir liste vererek bu kişiler dışındakilerin içeri alınmamasını istedi.

Polis, binaya gelen CHP milletvekillerine uzun süre izin vermedi. Vekiller, tartışmaların ardından binaya girebildi.

Vekiller, binanın resmen Özgür Özel’in ofisi olduğunu ve polisin iki gündür binaya kanunsuz şekilde abluka uyguladığını belirtti.

Özgür Özel tıklım tıklım doldurdu

Gürsel Tekin, bugün İstanbul’a gelen CHP Lideri Özgür Özel’i karşılayacağını açıklamıştı. Özel, partinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul’a gelerek Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Ancak Tekin ortalarda görünmedi. Sabah saatlerinde aynı anıta giderek yalnız başına çelenk bıraktı. Tekin’in yaptığı basın açıklaması da havadan görüntülendi; alanın tamamen boş olduğu görüldü.

Kayyum Tekin'in yalnızlığı

Tekin’den kısa süre sonra Özgür Özel alana geldi. Özel’in gelişiyle Taksim Meydanı tıklım tıklım doldu. Meydandaki kalabalık da kuş bakışı görüntülendi.

ÖZGÜR ÖZEL TARİHİ DERS

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada yaşananlara işaret ederek şunları söyledi:

“Tüm Türkiye dün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine, onun İstanbul İl Başkanlığı’na karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5 bin polisle gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Ama yetkiyi milletten alıyorsanız Taksim'e gelirsiniz, sizi 5 bin partili karşılar.”

Fotoğraflar: Birgün