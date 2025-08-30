Kanal İstanbul rantına karşı imza topluyorlardı: AKP'li belediyenin zabıta ekipleri müdahale etti

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Kanal İstanbul projesi güzergahında yer alan Şahintepe Mahallesi’ndeki rant odaklı kentsel dönüşüm uygulamasına karşı açılan davalar sürüyor.

Kentsel dönüşüm ile ilgili Başakşehir Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine ait olan yetkilerin Haziran ayında düzenlenen Belediye Meclis oturumunda alınan karar ile Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na devredilmesi üzerine yetkilerin geri alınması için Şahintepesi Barınma Meclisi’nin başlattığı imza kampanyasına Başakşehir Zabıta Ekipleri müdahale etti.

"YASİN KARTOĞLU’NUN SORUMLULUK ALANI"

Bahçeşehir Boğazköy bulunan Pazar alanının dışına kurulan standa müdahale sırasında Zabıta Ekipleri Barınma Meclisinin iki kadın üyesini tartakladı. Çıkan arbede de ise zabıtalar imza kampanyasında kullanılan stant kırıldı. Olayları görüntülemek isteyen başka bir üyeyi ise zabıtalar engellemeye çalıştılar. Müdahale öncesi zabıta yetkilisinin “Yasin Kartoğlu’nun sorumluluk alanında bunu yapamazsınız” dediği belirtildi.

"BELEDİYE DAYATMA YAPIYOR"

Çıkan arbede sonrası Barınma Meclisi Üyeleri ile bir araya gelen CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Kayabaşı, "Bu bir anayasal haktır insanların barınmasını, aynı zamanda kendi hakkını savunması için bir imza kampanyası. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir hakkın gasp edilmesi ya da engellenmesi olamaz. Maalesef ki iktidarın tek adam rejimi belediyelerine de sirayet etmiş. Şunu ifade edeyim 2012 yılından beridir imarla ilgili Şahintepesi’nin büyük sorunları var. Belediye bununla ilgili bir dayatma yapıyor. Açılan binlerce dava var ve bu davalar kazanılmış. Belediyeye geliyorlar kendi gündemini takip eden vatandaşı diyor tartaklanıyor insanlar. Pazara gelen insanlar kendileri için imza kampanyasında tartaklanıyorlar. Yani sadece kamu gücünü kullanarak bir şeyi bastırmaya çalışıyorlar. Adaletten zaten beklentilerini vatandaş almış davaları kazanmış. Şimdi gelmiş bununla ilgili imza kampanyası yapıyor" ifadelerini kullandı.