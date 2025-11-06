İzmir Büyükşehir'e operasyon: 5 kişi hakkında tutuklama talebi

İzmir Büyükşehir'e operasyon: 5 kişi hakkında tutuklama talebi
Yayınlanma:
İzmir'de, İZ-TARIM A.Ş. ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE projesi kapsamında yapılan hizmet ihalelerinde usulsüzlük bulunduğu iddiasıyla dün operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 5 kişinin tutuklanması talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM A.Ş.'de yapılan bir yapım ihalesinde ve Konak Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

z-tarim-a-s.png

Soruşturma kapsmamında dün İzmir ve Erzincan'da düzenlenen operasyonda, İZ-TARIM A.Ş. (eski ünvanı BAYSAN A.Ş.) Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O., yüklenici firma yetkilisi O.Ö., Konak Belediyesi araştırma ve geliştirme müdürü K.B.K., memur D.K. ve belediye işçisi A.İ. gözaltına alındı.

Konak Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonuKonak Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonu

5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye götürülen 5 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

