İstanbul Milletvekili Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı
Yayınlanma:
Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir, CHP'ye geçti. Demir'e rozetini CHP Lideri Özgür Özel taktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'im partisine katıldığını duyurdu. Geçmişte CHP'de de siyaset yapan, kısa süre önce Gelecek Partisi'nden ayrılan Demir'i Özel kürsüye şöyle davet etti:
- "Cumhuriyet Halk Partisi büyümeye devam ediyor. Bugün babaevine bir dönüş yaşanacak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimlerden mezun 1992 yılında partimiz yeniden açılırken Kocaeli Dericiye'de kurucu Gençlik Kolları Başkanımız. Daha sonra İl Sekreterimiz, İl Başkan Yardımcımız, Belediye Meclis Üyemiz, ardından Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanımız. Bağımsız İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Demir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Badva Ocağına dönüyor. Kendisini buraya davet ediyorum. Kocaeli milletvekillerimizi Kocaeli milletvekillerimizi buraya davet edelim"
Demir de şunları ifade etti:
- "Bugün burada böyle muhteşem bir kalabalıkla partiye dahil olmak çok kıymetli. Ben öncelikle Sayın Genel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Süreç içerisinde çok emek veren Murat Emir dostuma çok teşekkür ediyorum bütün grup Başkan vekillerimize. Evet ben 30 yıl 33 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi hayatıma başlarken bugün burada tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele etmek onurunu Sayın Genel Başkanım ve yol arkadaşlarım imkan tanıdılar. Sevgili arkadaşlar hayatım boyunca hep sevgiyi, hoşgörüyü, toplumsal uzlaşı için mücadele etmiş uzun yıllar hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Alevi örgütlerinde emek mücadelesi vermiş sokaktan gelen bir kardeşinizim. Dolayısıyla bu süreçte de hem Alevilerin temel hak ve özgürlükleri için hem Türkiyemizdeki bütün sıkıntılarla birlikte demokrasi, insan hakları ve özgürlükler için Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlikte yol alacağımızı, bundan sonra da mücadelemize güç katmak için sizinle beraber yoldaşlık yapacağımızı buradan beyan ediyorum. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere hepinize bu muhteşem tören için çok teşekkür ediyorum"