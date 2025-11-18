İstanbul Milletvekili Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'im partisine katıldığını duyurdu. Geçmişte CHP'de de siyaset yapan, kısa süre önce Gelecek Partisi'nden ayrılan Demir'i Özel kürsüye şöyle davet etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi büyümeye devam ediyor. Bugün babaevine bir dönüş yaşanacak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimlerden mezun 1992 yılında partimiz yeniden açılırken Kocaeli Dericiye'de kurucu Gençlik Kolları Başkanımız. Daha sonra İl Sekreterimiz, İl Başkan Yardımcımız, Belediye Meclis Üyemiz, ardından Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanımız. Bağımsız İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Demir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Badva Ocağına dönüyor. Kendisini buraya davet ediyorum. Kocaeli milletvekillerimizi Kocaeli milletvekillerimizi buraya davet edelim"

Demir de şunları ifade etti: