İsmail Saymaz'dan bomba kulis: Yeniden Refah ve Gelecek Partisi birleşiyor mu?

Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisi'nin birleşeceğine yönelik iddialar siyaset kulislerindeki yerini koruyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, konuya ilişkin çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir süredir yakın temas halinde. Siyaset kulislerinde de iki partinin birleşeceğine yönelik iddialar konuşuluyor. Her iki lider de bu konuda sorulan sorulara kesin bir dille karşı çıkmıyor. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da söz konusu iddialara ilişkin dikkat çeken bir kulis paylaştı.

Yeniden Refah ve Saadet Partisi birleşiyor mu? Genel Başkan kesin konuştu!Yeniden Refah ve Saadet Partisi birleşiyor mu? Genel Başkan kesin konuştu!

Yeniden Refah ve Gelecek Partisi birleşiyor iddiası! İki lider de yalanlamadıYeniden Refah ve Gelecek Partisi birleşiyor iddiası! İki lider de yalanlamadı

"YENİDEN REFAH ÜÇÜNCÜ BLOĞUN ÖNCÜSÜ OLABİLİR"

Saymaz, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, dün Yeniden Refah Partisi kongresini toplandığını hatırlattı. Saymaz, "Şimdi bu Yeniden Refah Partisi önümüzdeki süreçte başka bir bloğun, üçüncü bloğun öncüsü olabilir. Evet. Kulaklarıma gelen duyumlar doğruysa Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin birleşmesi eğilimi belirebilir. Yeniden Refah Partisi en azından böyle düşünüyor. Gelecek Partisi'nin Yeniden Refah'a katılacağını düşünüyor.

Hepsi birleşebilir. Ayrıca Saadet Partisi ile Yeniden Refah'ın da koalisyon kuracağını, bir Milli Görüş ittifakının kurulacağını belirtiyorlar. Siyasetin akışına uygundur, doğaldır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masadan bugüne yanında bulunan müttefiklerini aralarında kendi sıralarından seçilmiş milletvekillerinin de bulunduğu müttefiklerini kendinden uzaklaştırmaması ya da onların uzaklaşmasının önüne geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

