İsmail Saymaz: Ela Rumeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında konuştu. Saymaz, uyuşturucu iddialarına ilişkin adli raporun sonucu sonrası şunları söyledi:
- "Mehmet Akif Ersoy'un, Ela Rümeysa Cebeci'nin, yine Mehmet Akif'in kendisiyle beraber tutuklanan ve gözaltına alınan kimi arkadaşlarının, Ufuk’un, Mustafa Manaz’ın, sanırım diğer kadınların kokain, esrar ve sentetik uyuşturucular kullandığı yönünde raporu çıktı. Tartışmanın bir aşaması kapanmış oldu
- Çünkü bu aşamaya kadar biz de ne diyorduk? Masumiyet karinesi diyorduk. Kişilerin lekelenmeme hakkı diyorduk. İşte raporunun beklenmesi gerektiğini, evvela Mehmet Akif Ersoy’un ifadesini görmek gerektiğini, şüphelilerin ifadesini, raporunu görmek gerektiğini söylüyorduk. İhtiyatlı biçimde iddiaları da aktarıyorduk"
Saymaz, adli raporun ardından Mehmet Akif Ersoy’un kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını vurguladı:
- "Mehmet Akif Ersoy hepimize yalan söylemiş.Ersoy diyor ki, ‘Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır’ diyor. Sonra mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemede Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi alınıyor. Bu ifadesinde yine aynı şekilde iddiaları reddediyor.
- Şurada ilginç bir ifade kullanıyor: ‘Ben Adli Tıp’a giderken rahattım. Lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur.’ Aslında bu ifade şüphe yaratan bir ifade.
- Benim için en önemli kanıt budur. Benim için önemsiz değildir. Çok önemlidir. Mehmet Akif'in bu ifadesi aslında rapordan çıkacak sonucun aleyhte olabileceğini bu aşamada öngördüğü anlamına gelir. Ve şimdi bu beyanlar ortadayken Mehmet Akif Ersoy'un kanında, saçında kokain kullandığına dair bulguya erişiliyor.
Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’un 'hiç kullanmadım' iddiasını ağır sözlerle eleştirdi:
- "Mehmet Akif Ersoy kamuoyuna bir açıklama yapması gerekir. Nedir bu? Bu rezalet nedir? Kamuoyunu kandırmak, uyuşturucu kullanmaktan daha tehlikeli bir eylem. Bu iki gün sonra çökecek zaten. Mehmet Akif Ersoy kamuoyunu, yurttaşları açıkça kandırmıştır. Açıkça alay etmiştir. Eğer böyle olmadığını iddia ediyorsa açıklama yapması gerekir"
Saymaz, Ersoy’un kamuoyundaki rolüyle uyuşturucu iddialarını bağdaştırmadığını ifade etti:
- "Bir gazeteci, her akşam ana haber sunan bir insan, milliyetçi muhafazakâr bir referansı olduğu düşünülen bir insan, bu maddeyle temas etmiş. Bu bir rezalettir. Bu maddeyi kullanmış olup 'kullanmadım' diye açıklama yapması daha korkunç bir durum. Halkı aldatmaktır. Açıklama yapması gerekir."
Ersoy, Cebeci, Acet...Ünlü spikerlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
"TEDAVİ OLACAK KADINA SABAH HABERLERİNİ TESLİM EDİYORSUNUZ"
İsmail Saymaz, aynı soruşturma kapsamında adı geçen Ela Rümeysa Cebeci’nin kendisine attığı e-postayı hatırlatıp bunu kamuoyuna duyurduğunu anımsattı. Cebeci'nin saçından çıkan maddeler üzerine Saymaz şunları ifade etti:
- "Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse. Esrar var. Kokain var. Sentetik madde var. Ne bulduysa içmiş. Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi işletmeye mi çalışıyorsunuz? Bana diyor ki: ‘Ben Mehmet Akif Ersoy’la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 8'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.’ Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik, diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun.
- Neredeyse tinere de dadanmış yani.
- Tedavi olacak kadına sabah haberlerini teslim ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaparak bu durumu örtüyor"
Saymaz, kamuoyunda Cebeci'ye isnat edilen bazı muhafazakâr kimlik vurgularını da eleştirdi:
- "Ben mezunuyum der miyim yani? Ben de aile ortamında Kur’an eğitimi aldım. Yani ben İmam Hatip mezunuyum, ne önemi var yani? Bunun bizim açımızdan tek bir karşılığı vardır: Babana yazık. Annene babana yazık. Sana verdiği emeğe yazık.Annenin babanın muhafazakâr olmasının biz ne senin eyleminden anneni babanı sorumlu tutarız ne annenin babanın dünya görüşünü senin omzuna yıkarız."