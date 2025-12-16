İsmail Saymaz: Ela Rumeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse

İsmail Saymaz, adli raporun Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve bazı isimlerde kokain, esrar ve sentetik madde bulgusu ortaya koyduğunu söyledi. Ersoy’un “hiç kullanmadım” açıklamalarını “kamuoyunu kandırmak” diye eleştirdi, hesap vermesi çağrısı yaptı. Saymaz, Cebeci için de “tedavi olacak kişiye sabah haberleri emanet ediliyor” dedi.